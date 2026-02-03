O jovem repositor já acumula mais de 10,7 milhões de visualizações, resultado de vídeos que mostram montagens cuidadosamente planejadas com produtos comuns, como latas, caixas e garrafas.

O que poderia passar despercebido no dia a dia de um supermercado do interior paulista ganhou projeção nacional nas redes sociais. Moisés Carlos dos Santos, de 18 anos, morador de Presidente Epitácio (SP), chamou a atenção da internet ao transformar a organização de prateleiras em composições visuais que unem simetria, estética e criatividade.

Longe de uma reposição convencional, o trabalho de Moisés envolve planejamento visual e experimentação. Antes de montar cada gôndola, ele idealiza mentalmente o layout, considerando formas, cores e alinhamentos para criar um impacto visual imediato.

Essa forma de enxergar o espaço transformou corredores do supermercado em cenários que despertam curiosidade tanto de clientes quanto de internautas, tornando o conteúdo altamente compartilhável.

Da primeira postagem ao sucesso viral

A presença nas redes sociais começou há cerca de seis meses e teve resposta rápida do público. O primeiro vídeo ultrapassou a marca de 100 mil visualizações, sinalizando que a proposta chamava atenção. Desde então, os números cresceram de forma consistente, com publicações que chegaram a 6 milhões de acessos.