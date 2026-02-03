O que poderia passar despercebido no dia a dia de um supermercado do interior paulista ganhou projeção nacional nas redes sociais. Moisés Carlos dos Santos, de 18 anos, morador de Presidente Epitácio (SP), chamou a atenção da internet ao transformar a organização de prateleiras em composições visuais que unem simetria, estética e criatividade.
O jovem repositor já acumula mais de 10,7 milhões de visualizações, resultado de vídeos que mostram montagens cuidadosamente planejadas com produtos comuns, como latas, caixas e garrafas.
Quando organização vira expressão artística
Longe de uma reposição convencional, o trabalho de Moisés envolve planejamento visual e experimentação. Antes de montar cada gôndola, ele idealiza mentalmente o layout, considerando formas, cores e alinhamentos para criar um impacto visual imediato.
Essa forma de enxergar o espaço transformou corredores do supermercado em cenários que despertam curiosidade tanto de clientes quanto de internautas, tornando o conteúdo altamente compartilhável.
Da primeira postagem ao sucesso viral
A presença nas redes sociais começou há cerca de seis meses e teve resposta rápida do público. O primeiro vídeo ultrapassou a marca de 100 mil visualizações, sinalizando que a proposta chamava atenção. Desde então, os números cresceram de forma consistente, com publicações que chegaram a 6 milhões de acessos.
O alcance surpreendeu não apenas amigos e familiares, mas também colegas de trabalho e a própria gestão do supermercado, que passou a acompanhar de perto a repercussão.
Trajetória construída antes do viral
Antes de assumir a função de repositor, Moisés Carlos dos Santos teve outras experiências profissionais, incluindo o trabalho em um lava-jato, onde já demonstrava cuidado estético e atenção aos detalhes. A entrada definitiva no setor supermercadista ocorreu após completar 18 anos, quando pôde assumir oficialmente a função.
Desde o início, sua relação com as prateleiras foi diferente: o espaço passou a ser visto como um campo criativo, e não apenas operacional.
O extraordinário no cotidiano
A história de Moisés reforça como a criatividade pode surgir em ambientes improváveis. Ao ressignificar uma tarefa rotineira, ele transformou o ordinário em conteúdo de alto engajamento digital, mostrando que arte também pode estar presente nos detalhes do trabalho diário.
Mais do que números expressivos, o fenômeno evidencia como novas narrativas ganham força nas redes sociais, inclusive a partir de um supermercado no interior de São Paulo.