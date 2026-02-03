04 de fevereiro de 2026
CRIATIVIDADE

Repositor transforma prateleiras em arte e viraliza nas redes

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Jovem repositor de Presidente Epitácio (SP) viraliza ao transformar prateleiras de supermercado em obras de arte.
Jovem repositor de Presidente Epitácio (SP) viraliza ao transformar prateleiras de supermercado em obras de arte.

O que poderia passar despercebido no dia a dia de um supermercado do interior paulista ganhou projeção nacional nas redes sociais. Moisés Carlos dos Santos, de 18 anos, morador de Presidente Epitácio (SP), chamou a atenção da internet ao transformar a organização de prateleiras em composições visuais que unem simetria, estética e criatividade.

O jovem repositor já acumula mais de 10,7 milhões de visualizações, resultado de vídeos que mostram montagens cuidadosamente planejadas com produtos comuns, como latas, caixas e garrafas.

Quando organização vira expressão artística

Longe de uma reposição convencional, o trabalho de Moisés envolve planejamento visual e experimentação. Antes de montar cada gôndola, ele idealiza mentalmente o layout, considerando formas, cores e alinhamentos para criar um impacto visual imediato.

Essa forma de enxergar o espaço transformou corredores do supermercado em cenários que despertam curiosidade tanto de clientes quanto de internautas, tornando o conteúdo altamente compartilhável.

Da primeira postagem ao sucesso viral

A presença nas redes sociais começou há cerca de seis meses e teve resposta rápida do público. O primeiro vídeo ultrapassou a marca de 100 mil visualizações, sinalizando que a proposta chamava atenção. Desde então, os números cresceram de forma consistente, com publicações que chegaram a 6 milhões de acessos.

O alcance surpreendeu não apenas amigos e familiares, mas também colegas de trabalho e a própria gestão do supermercado, que passou a acompanhar de perto a repercussão.

Trajetória construída antes do viral

Antes de assumir a função de repositor, Moisés Carlos dos Santos teve outras experiências profissionais, incluindo o trabalho em um lava-jato, onde já demonstrava cuidado estético e atenção aos detalhes. A entrada definitiva no setor supermercadista ocorreu após completar 18 anos, quando pôde assumir oficialmente a função.

Desde o início, sua relação com as prateleiras foi diferente: o espaço passou a ser visto como um campo criativo, e não apenas operacional.

O extraordinário no cotidiano

A história de Moisés reforça como a criatividade pode surgir em ambientes improváveis. Ao ressignificar uma tarefa rotineira, ele transformou o ordinário em conteúdo de alto engajamento digital, mostrando que arte também pode estar presente nos detalhes do trabalho diário.

Mais do que números expressivos, o fenômeno evidencia como novas narrativas ganham força nas redes sociais, inclusive a partir de um supermercado no interior de São Paulo.

