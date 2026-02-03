Segundo o relato inicial, a mulher teria sido arrancada de casa por criminosos armados e levada à força para um cativeiro desconhecido, possivelmente em outra cidade.

Uma história que começou como um verdadeiro pesadelo terminou em choque absoluto, revoltou Piracicaba nesta semana. Uma mãe desesperada procurou a Polícia Civil após o suposto desaparecimento da filha de 31 anos, relatando mensagens aterrorizantes que indicavam um sequestro cruel, com ameaças de morte, fome, uso de remédios para dopar a vítima e exigência de dinheiro para resgate. A família entrou em pânico.

Os sequestradores exigiam dinheiro e davam prazo: se não pagassem, ela seria morta. A mãe, em completo desespero, passou a receber mensagens do próprio celular da filha, implorando por ajuda e dizendo que estava à mercê de dois homens perigosos.

A Polícia Civil entrou em ação imediatamente, mobilizando investigadores da DEIC e inteligência, tratando o caso como extorsão mediante sequestro. As horas passavam, a tensão aumentava, e o medo de um desfecho trágico tomava conta da família. Sob pressão emocional extrema, a mãe acabou realizando uma transferência via PIX no valor exigido, acreditando que estava salvando a vida da filha. Após o dinheiro cair na conta, veio a promessa de libertação. Mas algo não fechava. As investigações técnicas avançaram e revelaram uma verdade perturbadora: a suposta vítima nunca saiu de Piracicaba. Nenhum sequestro havia ocorrido.

Em vigilância discreta, policiais civis flagraram a mulher caminhando tranquilamente pela rua, falando ao celular, sem qualquer sinal de medo, ferimentos ou abalo, como se nada tivesse acontecido. Ela seguia calmamente até a casa da própria mãe, local onde, minutos depois, foi abordada. Confrontada com as provas, a farsa começou a desmoronar.