04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GRANDE VITÓRIA

Barão ferve, XV vence Monte Azul por 2 a 0 e entra no G8 da A2

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mariana Kasten/XV
Com gols de David Ribeiro e Paulo Marcelo, o alvinegro mostrou intensidade e excelente futebol.
Com gols de David Ribeiro e Paulo Marcelo, o alvinegro mostrou intensidade e excelente futebol.

  O Barão da Serra Negra voltou a vibrar. Depois de cinco jogos sem saber o que era vitória, o XV de Piracicaba fez valer o mando de campo, bateu o Monte Azul por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (2) e deu um salto importante na tabela do Paulistão A2, entrando na zona de classificação para a próxima fase.

LEIA MAIS

Empurrado pela torcida, o Nhô Quim entrou ligado desde o primeiro minuto e resolveu a parada com gols de David Ribeiro e Paulo Marcelo. O resultado colocou o Alvinegro na zona de classificação, agora em oitavo lugar, com nove pontos.

Mesmo sem poder contar com o técnico Fernando Marchiori, que ainda aguarda regularização, o XV mostrou atitude. Logo aos sete minutos, David Ribeiro aproveitou sobra da defesa e soltou uma pancada de fora da área para abrir o placar e incendiar o Barão.

O camisa 10 estava impossível. Ainda no primeiro tempo, carimbou a trave e quase ampliou em outras boas chances. O Monte Azul tentou responder e também acertou o poste com Roni, mas esbarrou na boa atuação defensiva do XV.

Na segunda etapa, o Nhô Quim seguiu em cima. Teve tudo para matar o jogo quando Erik Bessa sofreu pênalti, mas o goleiro Maidana defendeu a cobrança de David e ainda pegou o rebote de Paulo Marcelo, mantendo o placar em aberto.

Quando o jogo já se encaminhava para o apito final, Paulo Marcelo resolveu. Após cruzamento na área, ele cabeceou no travessão e, esperto no rebote, empurrou para o fundo das redes aos 50 minutos do segundo tempo, decretando a vitória e fazendo a festa da torcida alvinegra.

Com o triunfo, o XV entrou no G8 da Série A2 e ganhou moral para a sequência da competição. Já o Monte Azul, que não vence há três rodadas, caiu para a décima colocação, com oito pontos.

O Nhô Quim volta a campo no sábado (7) fora de casa, diante da líder Ferroviária, às 18h, em Araraquara. O Monte Azul joga no domingo, às 10h, contra o Sertãozinho, no estádio Otacília Patrício Arroyo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários