Segundo os relatos, a calçada apresenta trechos quebrados, com buracos e presença de vegetação, o que dificulta a circulação de pedestres. A situação compromete o deslocamento diário de quem utiliza a via, especialmente idosos, pessoas com deficiência e cadeirantes.

Moradores do Centro de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de uma calçada localizada na Rua Joaquim André, na esquina com a Rua do Rosário.

Ainda de acordo com os moradores, a falta de manutenção obriga pedestres a caminhar pela rua em alguns pontos, o que aumenta o risco de acidentes. Eles informam que o problema é recorrente e se arrasta há meses sem solução.

Os moradores afirmam que diversos pedidos de providências foram registrados junto à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço 156. Apesar das solicitações, até o momento nenhuma intervenção foi realizada no local para resolver a situação.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá ao local para verificar a situação, já que se trata de calçada particular e, portanto, responsabilidade do proprietário do imóvel".