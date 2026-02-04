A obra marca a estreia do autor na ficção histórica e se debruça sobre um tema ainda pouco discutido: o uso de manicômios como instrumentos de repressão política durante a ditadura civil-militar, onde presos políticos eram internados após sessões de tortura, em uma tentativa de silenciar corpos e mentes dissidentes.

Nesta sexta-feira (6) Piracicaba recebe o lançamento de uma obra que promete provocar reflexão e debate sobre um dos capítulos mais obscuros da história recente do Brasil. O cientista social, artista e professor Renan Costa de Negri lança seu terceiro livro, Memórias Enterradas: vidas esquecidas, a partir das 18h, no tradicional Bar Cruzeiro, com entrada gratuita e venda de exemplares no local.

A ideia do livro surgiu em 2022, quando Renan realizava pesquisas no Arquivo Nacional e encontrou registros de presos políticos enviados a instituições psiquiátricas após sofrerem violência do Estado. O tema ganhou força a partir do contato com reportagens da jornalista Amanda Rossi, que mapeou ao menos 24 casos de abusos desse tipo no período.

Após um intervalo dedicado a outros projetos, Memórias Enterradas começou a ser escrito ao longo de 2025, reunindo pesquisa histórica, sensibilidade narrativa e crítica social. Renan já é conhecido por trabalhos que dialogam com a memória política do país, como o documentário Não é Permitido: um recorte da censura ao Punk Rock no Brasil, que aborda a repressão cultural enfrentada por bandas paulistas.

Embora seja um romance, o autor destaca que a história carrega forte lastro documental e emocional. “Este livro traz para a ficção uma história indigesta de nosso país e ainda pouco explorada. É urgente resgatar esse passado para impedir que abusos como esses se repitam ou ganhem força novamente”, afirma.