Nesta sexta-feira (6) Piracicaba recebe o lançamento de uma obra que promete provocar reflexão e debate sobre um dos capítulos mais obscuros da história recente do Brasil. O cientista social, artista e professor Renan Costa de Negri lança seu terceiro livro, Memórias Enterradas: vidas esquecidas, a partir das 18h, no tradicional Bar Cruzeiro, com entrada gratuita e venda de exemplares no local.
A obra marca a estreia do autor na ficção histórica e se debruça sobre um tema ainda pouco discutido: o uso de manicômios como instrumentos de repressão política durante a ditadura civil-militar, onde presos políticos eram internados após sessões de tortura, em uma tentativa de silenciar corpos e mentes dissidentes.
A ideia do livro surgiu em 2022, quando Renan realizava pesquisas no Arquivo Nacional e encontrou registros de presos políticos enviados a instituições psiquiátricas após sofrerem violência do Estado. O tema ganhou força a partir do contato com reportagens da jornalista Amanda Rossi, que mapeou ao menos 24 casos de abusos desse tipo no período.
Após um intervalo dedicado a outros projetos, Memórias Enterradas começou a ser escrito ao longo de 2025, reunindo pesquisa histórica, sensibilidade narrativa e crítica social. Renan já é conhecido por trabalhos que dialogam com a memória política do país, como o documentário Não é Permitido: um recorte da censura ao Punk Rock no Brasil, que aborda a repressão cultural enfrentada por bandas paulistas.
Embora seja um romance, o autor destaca que a história carrega forte lastro documental e emocional. “Este livro traz para a ficção uma história indigesta de nosso país e ainda pouco explorada. É urgente resgatar esse passado para impedir que abusos como esses se repitam ou ganhem força novamente”, afirma.
A narrativa tem uma jornalista como protagonista, escolha que dialoga diretamente com as fontes que inspiraram o autor. Além de Amanda Rossi, Renan cita o impacto do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, e também relatos pessoais, como as experiências de sua mãe em visitas a manicômios durante o trabalho na vigilância sanitária.
SERVIÇO
Lançamento do livro Memórias Enterradas: vidas esquecidas, de Renan Costa de Negri
- Data: 06 de fevereiro de 2026
- Horário: A partir das 18h
- Local: Bar Cruzeiro – Rua Moraes Barros, 1321
- Entrada: Gratuita