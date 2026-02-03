O Cine Araújo, no Shopping Piracicaba, participa da Semana do Cinema, que ocorre entre 5 e 11 de fevereiro, com ingressos a preços populares e programação variada para todos os públicos. A campanha inclui sessões em salas convencionais, premium, telas gigantes e VIP, além de combo promocional na bomboniere.
Preços especiais durante a campanha
Nas sessões realizadas até as 16h59, os ingressos para salas convencionais e premium custam R$ 10. A partir das 17h, o valor sobe para R$ 12.
Já as salas VIP têm ingressos por R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 no período noturno.
Também está disponível um combo promocional com pipoca pequena e uma lata de refrigerante por R$ 22.
VER MAIS
- EEP publica aprovados em exame de bolsas para 2026
- SEST SENAT nega proibição e mantém cuidado com gatos
- Festa do Bloco da Salomé deixa lixo e brinquedos espalhados
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Programação confirmada da semana
Entre os filmes em cartaz durante a promoção estão:
- Avatar: Fogo e Cinzas – Ação, 197 minutos, classificação 14 anos. Jake Sully e Neytiri enfrentam o Povo das Cinzas, uma nova e violenta tribo Na’vi que ameaça o equilíbrio de Pandora.
- Zootopia 2 – Animação, 108 minutos, classificação 6 anos. Judy Hopps e Nick Wilde investigam os rastros deixados por uma serpente misteriosa e encaram o maior desafio de suas carreiras.
- Destruição Final 2 – Ação, 99 minutos, classificação 14 anos. Após sobreviverem a uma catástrofe, a família Garrity precisa deixar o bunker e atravessar uma Europa congelada em busca de segurança.
- D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion – Aventura, 109 minutos, classificação 6 anos. Mel e Zeca partem em missão para encontrar Max em um reino mágico dominado por vilões e feitiçaria.
- O Diário de Pilar na Amazônia – Aventura, 91 minutos, classificação 6 anos. Pilar viaja à floresta amazônica e se envolve em uma jornada para salvar uma comunidade ribeirinha e proteger a natureza.
- Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada – Animação, 96 minutos, livre. O personagem embarca em uma aventura marítima para provar que já é um “cara grande”.
- O Agente Secreto – Drama, 161 minutos, classificação 16 anos. Um especialista em tecnologia se muda para Recife em 1977 e passa a suspeitar que está sendo vigiado.
- (Des)controle – Drama, 97 minutos, classificação 16 anos. Uma escritora enfrenta crise criativa, problemas familiares e o avanço do alcoolismo.
- A Empregada – Suspense psicológico, 131 minutos, classificação 16 anos. Uma jovem aceita trabalhar para uma família rica e descobre segredos que colocam sua vida em risco.
- O Primata – Terror, 89 minutos, classificação 18 anos. Uma festa termina em pânico quando um chimpanzé contaminado por raiva se torna agressivo.
- Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul – Animação, 80 minutos, livre. Tainá parte em missão para recuperar um artefato sagrado e impedir a destruição da floresta.
- O Som da Morte – Terror, classificação 18 anos. Estudantes encontram um apito amaldiçoado que prevê mortes por meio de um som aterrador.
- Socorro! – Thriller, 113 minutos, classificação 16 anos. Dois executivos sobrevivem a um acidente aéreo e precisam cooperar para escapar de uma ilha deserta.
- Davi – Nasce um Rei – Animação, 115 minutos, classificação 10 anos. A história do jovem pastor que enfrenta Golias e inicia uma jornada de fé e coragem.
- Stray Kids: The DominATE Experience – Show/documentário, 144 minutos, classificação 6 anos. Produção que acompanha os bastidores e a trajetória do grupo de K-pop Stray Kids.
Local e informações
O Cine Araújo funciona no Shopping Piracicaba, na Avenida Limeira, 722, bairro Areião. A programação completa de horários e sessões pode ser consultada no canal: https://shoppingpiracicaba.com.br/lazer/cinema/.