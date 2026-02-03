04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

CASO DAS JOIAS

Investigação sobre joias de bolsonaro empaca e pode prescrever

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
As apurações sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, oferecidas pelo governo da Arábia Saudita seguem em curso em diferentes esferas
As apurações sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, oferecidas pelo governo da Arábia Saudita, tiveram início em 2023 e seguem em curso em diferentes esferas. Os procedimentos avançam nas áreas criminal, administrativa e fiscal, sendo que esta última enfrenta a possibilidade de prescrição.

De acordo com as investigações, um conjunto formado por seis peças da marca suíça Chopard ingressou no Brasil em 2021 sem declaração às autoridades responsáveis e sem registro na fiscalização aduaneira. O material não foi retido no momento da entrada no país.

Ainda conforme os dados apurados, o conjunto foi posteriormente entregue ao então presidente da República. Há registros de que Bolsonaro tentou negociar as joias no exterior, o que passou a integrar as linhas de investigação conduzidas pelos órgãos competentes.

Os processos seguem sob análise, e novas informações dependem do andamento das apurações e de eventuais manifestações oficiais das autoridades responsáveis pelo caso.

