As apurações sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, oferecidas pelo governo da Arábia Saudita, tiveram início em 2023 e seguem em curso em diferentes esferas. Os procedimentos avançam nas áreas criminal, administrativa e fiscal, sendo que esta última enfrenta a possibilidade de prescrição.
De acordo com as investigações, um conjunto formado por seis peças da marca suíça Chopard ingressou no Brasil em 2021 sem declaração às autoridades responsáveis e sem registro na fiscalização aduaneira. O material não foi retido no momento da entrada no país.
Ainda conforme os dados apurados, o conjunto foi posteriormente entregue ao então presidente da República. Há registros de que Bolsonaro tentou negociar as joias no exterior, o que passou a integrar as linhas de investigação conduzidas pelos órgãos competentes.
Os processos seguem sob análise, e novas informações dependem do andamento das apurações e de eventuais manifestações oficiais das autoridades responsáveis pelo caso.