As apurações sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, oferecidas pelo governo da Arábia Saudita, tiveram início em 2023 e seguem em curso em diferentes esferas. Os procedimentos avançam nas áreas criminal, administrativa e fiscal, sendo que esta última enfrenta a possibilidade de prescrição.

De acordo com as investigações, um conjunto formado por seis peças da marca suíça Chopard ingressou no Brasil em 2021 sem declaração às autoridades responsáveis e sem registro na fiscalização aduaneira. O material não foi retido no momento da entrada no país.