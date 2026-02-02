03 de fevereiro de 2026
DRAMA

Menino de 12 anos desaparece de Casa de Acolhimento em Piracicaba

Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado no Plantão Policial.

  Um boletim de ocorrência por desaparecimento de menor foi registrado neste sábado (31) no Plantão Policial de Piracicaba. De acordo com as informações, um menino de 12 anos que estava em uma casa de acolhimento no bairro Jaraguá não foi mais visto desde o período da manhã, o que causou apreensão entre os responsáveis pela unidade.

Segundo relato da assistente social responsável, Lucas Gabriel Oliveira desapareceu por volta das 11h30. Ele vestia bermuda estampada, camiseta azul e chinelos. Como característica física, o menor possui quatro pontos de sutura na mão.

Após ouvir os relatos, a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por desaparecimento de pessoa. O caso segue sob investigação.

