VESTIBULAR

Univesp abre 134 vagas em Piracicaba no Vestibular 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
As inscrições seguem até o dia 11 de março, às 23h59, exclusivamente pelo site oficial.
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu nesta segunda-feira (2) as inscrições para o Vestibular 2026, com a oferta de 24.029 vagas distribuídas em 456 polos de 386 municípios paulistas. Em Piracicaba, são 134 vagas disponíveis, distribuídas entre os eixos de Licenciatura (50), Negócios e Produção (42) e Computação (42).

As inscrições seguem até o dia 11 de março, às 23h59, exclusivamente pelo site oficial. A prova, composta por questões objetivas e redação, será aplicada no dia 26 de abril, às 13h. O início das aulas está previsto para o final de junho de 2026.

Cursos oferecidos 

No eixo de Licenciatura, os candidatos poderão optar pelos cursos de Letras, Matemática e Pedagogia, todos com duração de quatro anos. Já o eixo de Negócios e Produção reúne as graduações em Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais. No eixo de Computação, são ofertados os cursos de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e o novo Bacharelado em Inteligência Artificial, lançado neste vestibular.

O modelo adotado pela Univesp permite que o estudante curse um ciclo básico inicial, com possibilidade de migração entre cursos do mesmo eixo, conforme o projeto pedagógico, ampliando a flexibilidade na escolha da formação.

Inscrições, taxas e benefícios

A taxa de inscrição é de R$ 47,50, e não há limite de idade para participar do processo seletivo, é necessário apenas ter concluído o ensino médio ou estar com a conclusão prevista até o período da matrícula. Candidatos podem informar notas do Enem de 2023, 2024 e 2025 para composição da nota final.

Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa entre os dias 2 e 6 de fevereiro. No mesmo período, também é possível pedir redução de 50% do valor para candidatos que atendam aos critérios previstos em lei estadual. O processo seletivo ainda conta com sistema de pontuação acrescida para candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI) e para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de abril, e o resultado com a primeira chamada sai no dia 1º de junho. Mais informações podem ser obtidas no site da Univesp ou pelos canais de atendimento da Vunesp.

