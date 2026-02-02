Há vagas nos setores de indústria, comércio e serviços, além de oportunidades de estágio em diferentes áreas. Os municípios também oferecem postos destinados a pessoas com deficiência (PCD).

A região de Piracicaba (SP) reúne 2.245 vagas de emprego abertas em cinco municípios. As oportunidades podem ser acessadas por meio dos serviços de apoio ao trabalhador ligados às prefeituras, com início das candidaturas a partir desta segunda-feira (2).

Em Piracicaba, estão disponíveis 36 vagas distribuídas em 36 funções. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com informando o cargo pretendido. O atendimento do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Para participar do processo seletivo, é necessário anexar cópias do RG, CPF e documentos que comprovem os requisitos exigidos para cada função. As informações detalhadas sobre os critérios das vagas podem ser consultadas no Painel de Vagas do município.

Entre os cargos disponíveis estão: ajudante de manutenção industrial, ajudante de motorista, ajudante de produção, ajustador montador, aprendiz de auxiliar de produção, aprendiz em processos de varejo, assistente administrativo (PCD), auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de suporte em TI, caldeireiro, encanador, encarregado de marcenaria, limpador de vidros, mandrilhador, mecânico de manutenção, mecânico de motos, motorista de entrega, operador de máquina de corte e dobra da construção civil, operador de máquina de produção, operador de pá carregadeira, operador de serviços automotivos, pedreiro, praticante de caldeireiro, praticante de produção, praticante de soldador, projetista, representante comercial, servente, soldador, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, vendedor autônomo, vigia e vigilante.