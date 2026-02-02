03 de fevereiro de 2026
ESPORTE

Prefeitura abre avaliação para futsal feminino em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Atletas selecionadas poderão representar Piracicaba na Liga Paulista de Futsal.
Atletas selecionadas poderão representar Piracicaba na Liga Paulista de Futsal.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, promove nos dias 9, 11 e 13 deste mês uma avaliação para a modalidade de futsal feminino, voltada a interessadas nascidas entre 2009 e 2014.

A atividade será realizada no Ginásio da Pauliceia, localizado na Rua Dona Idalina, 351, sempre a partir das 17h30. A participação é gratuita e, para fazer a avaliação, basta comparecer ao local com roupa de treino, tênis e um documento pessoal.

Segundo o professor da Secretaria de Esportes, Rodrigo Dias, a iniciativa tem como objetivo reforçar os elencos das categorias sub-13, sub-15 e sub-17 de Piracicaba, que irão disputar a Copa LPF 2026, organizada pela Liga Paulista de Futsal (LPF), uma das principais competições do futsal paulista.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 98125-9289, com Rodrigo Dias, ou 3433-4588, da Secretaria de Esportes.

