A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, promove nos dias 9, 11 e 13 deste mês uma avaliação para a modalidade de futsal feminino, voltada a interessadas nascidas entre 2009 e 2014.

A atividade será realizada no Ginásio da Pauliceia, localizado na Rua Dona Idalina, 351, sempre a partir das 17h30. A participação é gratuita e, para fazer a avaliação, basta comparecer ao local com roupa de treino, tênis e um documento pessoal.

