A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, promove nos dias 9, 11 e 13 deste mês uma avaliação para a modalidade de futsal feminino, voltada a interessadas nascidas entre 2009 e 2014.
A atividade será realizada no Ginásio da Pauliceia, localizado na Rua Dona Idalina, 351, sempre a partir das 17h30. A participação é gratuita e, para fazer a avaliação, basta comparecer ao local com roupa de treino, tênis e um documento pessoal.
VEJA MAIS:
- XV anuncia técnico campeão para sacudir o time na A2
- Univesp abre 134 vagas em Piracicaba no Vestibular 2026
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo o professor da Secretaria de Esportes, Rodrigo Dias, a iniciativa tem como objetivo reforçar os elencos das categorias sub-13, sub-15 e sub-17 de Piracicaba, que irão disputar a Copa LPF 2026, organizada pela Liga Paulista de Futsal (LPF), uma das principais competições do futsal paulista.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 98125-9289, com Rodrigo Dias, ou 3433-4588, da Secretaria de Esportes.