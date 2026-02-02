03 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Leilão da RF reúne vinhos raros, eletrônicos e veículos; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
Vinhos raros e de prestígio estão entre os destaques do leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo.
A Receita Federal em São Paulo promove mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma lista extensa e diversificada de itens. O evento chama atenção principalmente pela oferta de vinhos raros, além de equipamentos eletrônicos, veículos e produtos industriais, atraindo tanto consumidores quanto empresas em busca de oportunidades.

O leilão será realizado de forma 100% online e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas, seguindo as regras estabelecidas em edital.

VEJA MAIS:

Propostas e data do leilão

Os interessados poderão enviar propostas entre 8h desta segunda-feira (2) e 21h da próxima segunda (9). A sessão de lances está programada para terça-feira (10), às 11h, no horário oficial de Brasília.

Todo o processo ocorre por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo e-CAC, exigindo conta GOV.BR com nível Prata ou Ouro.

O que está disponível nos lotes

A variedade de mercadorias é um dos destaques do leilão. Entre os itens ofertados estão:

  • Vinhos nacionais e importados, incluindo rótulos de alto valor;
  • Notebooks, smartphones, tablets e smartwatches;
  • Consoles de videogame, óculos de realidade virtual e câmeras;
  • Equipamentos de informática, como servidores, roteadores e nobreaks;
  • Veículos, caminhões, motocicletas elétricas e reboques;
  • Peças automotivas, motores elétricos e componentes eletrônicos;
  • Itens de vestuário, instrumentos musicais e artigos diversos.

Alguns lotes de vinhos exigem laudo técnico para liberação ao consumo, enquanto outros são classificados como itens de coleção, destinados apenas a exposição ou fins decorativos.

Visitação aos lotes

Os bens poderão ser visitados mediante agendamento prévio, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, durante o horário comercial. As mercadorias estão distribuídas em diversas cidades do estado, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba, Bauru, Taubaté, entre outras.

Os endereços e contatos para agendamento estão disponíveis no edital oficial.

Regras importantes para os arrematantes

Após a arrematação, o comprador terá até 30 dias para retirar o lote. A Receita Federal não realiza envio das mercadorias. Além disso:

  • Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos;
  • Alguns lotes possuem restrições também para pessoas jurídicas;
  • O pagamento é feito exclusivamente via DARF.

A Receita alerta que não solicita depósitos ou transferências para contas de terceiros, reforçando a importância de atenção para evitar golpes.

Onde consultar o edital

O edital completo, com fotos dos lotes e todas as orientações, está disponível no site oficial da Receita Federal. Também é possível acessar materiais explicativos sobre como participar dos leilões eletrônicos diretamente na plataforma do órgão.

