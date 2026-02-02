A Receita Federal em São Paulo promove mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma lista extensa e diversificada de itens. O evento chama atenção principalmente pela oferta de vinhos raros, além de equipamentos eletrônicos, veículos e produtos industriais, atraindo tanto consumidores quanto empresas em busca de oportunidades.

O leilão será realizado de forma 100% online e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas, seguindo as regras estabelecidas em edital.

Propostas e data do leilão