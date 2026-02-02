A Receita Federal em São Paulo promove mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma lista extensa e diversificada de itens. O evento chama atenção principalmente pela oferta de vinhos raros, além de equipamentos eletrônicos, veículos e produtos industriais, atraindo tanto consumidores quanto empresas em busca de oportunidades.
O leilão será realizado de forma 100% online e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas, seguindo as regras estabelecidas em edital.
VEJA MAIS:
- Jornada sem 6X1: o que muda para quem trabalha 8 horas
- Nova regra do Pix entra em vigor nesta segunda (2); VEJA qual
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Propostas e data do leilão
Os interessados poderão enviar propostas entre 8h desta segunda-feira (2) e 21h da próxima segunda (9). A sessão de lances está programada para terça-feira (10), às 11h, no horário oficial de Brasília.
Todo o processo ocorre por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo e-CAC, exigindo conta GOV.BR com nível Prata ou Ouro.
O que está disponível nos lotes
A variedade de mercadorias é um dos destaques do leilão. Entre os itens ofertados estão:
- Vinhos nacionais e importados, incluindo rótulos de alto valor;
- Notebooks, smartphones, tablets e smartwatches;
- Consoles de videogame, óculos de realidade virtual e câmeras;
- Equipamentos de informática, como servidores, roteadores e nobreaks;
- Veículos, caminhões, motocicletas elétricas e reboques;
- Peças automotivas, motores elétricos e componentes eletrônicos;
- Itens de vestuário, instrumentos musicais e artigos diversos.
Alguns lotes de vinhos exigem laudo técnico para liberação ao consumo, enquanto outros são classificados como itens de coleção, destinados apenas a exposição ou fins decorativos.
Visitação aos lotes
Os bens poderão ser visitados mediante agendamento prévio, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, durante o horário comercial. As mercadorias estão distribuídas em diversas cidades do estado, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba, Bauru, Taubaté, entre outras.
Os endereços e contatos para agendamento estão disponíveis no edital oficial.
Regras importantes para os arrematantes
Após a arrematação, o comprador terá até 30 dias para retirar o lote. A Receita Federal não realiza envio das mercadorias. Além disso:
- Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos;
- Alguns lotes possuem restrições também para pessoas jurídicas;
- O pagamento é feito exclusivamente via DARF.
A Receita alerta que não solicita depósitos ou transferências para contas de terceiros, reforçando a importância de atenção para evitar golpes.
Onde consultar o edital
O edital completo, com fotos dos lotes e todas as orientações, está disponível no site oficial da Receita Federal. Também é possível acessar materiais explicativos sobre como participar dos leilões eletrônicos diretamente na plataforma do órgão.