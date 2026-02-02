Levantar informações sobre imóveis vinculados a uma pessoa física ou jurídica já não depende, exclusivamente, de idas presenciais a cartórios. Uma plataforma digital integrada aos registros oficiais passou a permitir a consulta online de matrículas associadas a CPF ou CNPJ, oferecendo mais agilidade a um processo historicamente burocrático.
A chamada Pesquisa Prévia dos Cartórios de Imóveis funciona como um ponto de partida para quem precisa identificar possíveis vínculos imobiliários em determinado estado, reunindo dados diretamente das bases oficiais dos cartórios de registro de imóveis.
VEJA MAIS:
- Piracicaba fechou 2025 com queda nas vendas e alta nos aluguéis
- Inquilino precisa mesmo pintar o imóvel ao sair? SAIBA AGORA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Consulta digital concentra dados oficiais
Disponível no portal ridigital.org.br, o serviço centraliza informações de todos os cartórios de imóveis de um mesmo estado. Após selecionar a opção de pesquisa e informar o CPF ou CNPJ, o sistema realiza o cruzamento automático dos dados e gera um relatório indicando as matrículas localizadas.
O modelo reduz tempo, custos e deslocamentos, especialmente em situações que exigem apenas uma verificação inicial de existência de registros imobiliários.
Apesar da praticidade, o resultado da pesquisa não confirma a propriedade atual do imóvel. O relatório aponta apenas a existência de matrículas relacionadas ao documento pesquisado, sem detalhar a natureza do vínculo.
Isso significa que a pessoa pode constar no registro como ex-proprietária, credora, devedora, usufrutuária ou em outra condição jurídica registrada ao longo do histórico do imóvel. Por esse motivo, a ferramenta não substitui documentos oficiais mais completos.
Próxima etapa garante segurança jurídica
Quando a pesquisa prévia identifica registros relevantes, o usuário pode avançar para serviços mais detalhados no próprio portal. Entre eles estão a Certidão Digital e a Pesquisa Qualificada, que apresentam informações atualizadas sobre titularidade, histórico de registros e eventuais ônus.
Esses documentos são fundamentais para assegurar validade jurídica em negociações, processos judiciais ou análises patrimoniais.
Onde o sistema já está disponível
Atualmente, a consulta online funciona nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A previsão é de ampliação gradual para outras unidades da federação, à medida que novos cartórios sejam integrados à base nacional.
Quem utiliza a pesquisa prévia
A ferramenta atende desde profissionais do setor imobiliário até cidadãos comuns. Advogados recorrem ao sistema em investigações patrimoniais, corretores utilizam a pesquisa em análises preliminares de negócios e instituições financeiras avaliam vínculos antes de conceder crédito.
Para o público em geral, o serviço representa um avanço no acesso à informação registral, desde que usado com a compreensão de que a pesquisa prévia é apenas o primeiro passo no processo de verificação imobiliária.