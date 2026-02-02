A chamada Pesquisa Prévia dos Cartórios de Imóveis funciona como um ponto de partida para quem precisa identificar possíveis vínculos imobiliários em determinado estado, reunindo dados diretamente das bases oficiais dos cartórios de registro de imóveis.

Levantar informações sobre imóveis vinculados a uma pessoa física ou jurídica já não depende, exclusivamente, de idas presenciais a cartórios. Uma plataforma digital integrada aos registros oficiais passou a permitir a consulta online de matrículas associadas a CPF ou CNPJ, oferecendo mais agilidade a um processo historicamente burocrático.

Disponível no portal ridigital.org.br, o serviço centraliza informações de todos os cartórios de imóveis de um mesmo estado. Após selecionar a opção de pesquisa e informar o CPF ou CNPJ, o sistema realiza o cruzamento automático dos dados e gera um relatório indicando as matrículas localizadas.

O modelo reduz tempo, custos e deslocamentos, especialmente em situações que exigem apenas uma verificação inicial de existência de registros imobiliários.

Apesar da praticidade, o resultado da pesquisa não confirma a propriedade atual do imóvel. O relatório aponta apenas a existência de matrículas relacionadas ao documento pesquisado, sem detalhar a natureza do vínculo.