A pesquisa considerou dados de 74 imobiliárias distribuídas em 20 municípios da região, entre eles Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Araras, Capivari, São Pedro e Saltinho, e comparou os resultados de dezembro com os de novembro de 2025.

O mercado imobiliário de Piracicaba e cidades do entorno encerrou 2025 com um contraste marcante entre compra e aluguel de imóveis residenciais usados. Levantamento divulgado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), referente a dezembro, revela que as locações avançaram de forma expressiva, enquanto as vendas registraram retração no último mês do ano.

O segmento de vendas apresentou queda de 20,03% em dezembro, reflexo de um período tradicionalmente mais cauteloso para a aquisição de imóveis. O comprometimento da renda com despesas sazonais, aliado a um comportamento mais conservador diante do crédito imobiliário, contribuiu para a desaceleração.

Apesar do recuo mensal, o balanço anual é positivo: ao longo de 2025, as vendas acumulam alta de 133,67%, indicando que a retração de dezembro não altera a tendência de crescimento observada no restante do ano.

Entre os imóveis comercializados, as casas lideraram com ampla vantagem, respondendo por 68% das vendas, enquanto os apartamentos representaram 32%. A maioria das negociações envolveu imóveis avaliados acima de R$ 500 mil. Casas com três dormitórios e metragem entre 100 m² e 200 m² foram as mais procuradas, assim como apartamentos compactos, de até 50 m², com dois dormitórios.