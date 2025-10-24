Projeto Guri festeja 20 anos em Piracicaba com concerto especial

A celebração será um verdadeiro espetáculo de diversidade musical, com performances dos diversos grupos que compõem o polo: a Camerata, a Orquestra de Cordas, a Banda, o Coral, a Iniciação Musical e a Iniciação Musical de Adultos, sob a regência dos educadores que atuam no polo.

Piracicaba se prepara para uma grande celebração musical neste domingo (26), quando o Teatro Municipal Dr. Losso Netto será palco concerto comemorativo, com a presença de todos os grupos do Polo Piracicaba. A apresentação, que terá início às 16h, marca os 20 anos de atuação do polo local e, simultaneamente, comemora os 30 anos do Projeto Guri em todo o estado de São Paulo, consolidando uma trajetória de sucesso na formação cultural de jovens talentos.

Para esta apresentação especial, parte dos convites já foi entregue aos pais e responsáveis dos alunos do Guri, e os ingressos remanescentes serão disponibilizados gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes do início do concerto. Ciente da grande procura e do entusiasmo da comunidade, José David, coordenador do projeto, destaca o esforço para acolher a todos: "Para melhor acolher os convidados, o hall do teatro contará com 150 assentos adicionais, onde o público poderá acompanhar o concerto em tempo real, por meio de transmissão ao vivo em um telão", explica.

A celebração dos 20 anos do Guri, que atualmente atende a 300 crianças e adolescentes de Piracicaba, será ainda mais especial com a participação de ex-alunos, que compartilharão depoimentos emocionantes, resgatando memórias e reafirmando o impacto transformador do projeto na formação musical e cidadã de jovens talentos. "Este evento não apenas homenageia o passado, mas também valoriza o presente e inspira o futuro da música na comunidade piracicabana", enfatiza José.

Durante a programação, a Câmara Municipal de Piracicaba entregará a Moção de Aplausos nº 160/2025, um reconhecimento formal à importância do programa que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento artístico, educacional e social na cidade. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, patrocínio prata da Caterpillar e parcerias com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, além da realização da Santa Marcelina Cultura em colaboração com o Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.