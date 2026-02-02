O registro de novos casos do vírus Nipah em países da Ásia, no início de 2026, voltou a chamar a atenção das autoridades de saúde e do público para um animal pouco conhecido fora de sua região de origem: a raposa-voadora, considerada o maior morcego do mundo. Associado a surtos graves e com alta taxa de letalidade, o vírus levanta questionamentos sobre possíveis riscos para outros países, incluindo o Brasil. A ciência, no entanto, aponta que o temor não encontra respaldo nos dados atuais.

Um gigante que não vive nas Américas

A raposa-voadora pertence ao gênero Pteropus e se destaca pelo tamanho impressionante. Algumas espécies podem alcançar quase dois metros de envergadura, superando qualquer morcego encontrado no território brasileiro. Além do porte, o animal chama atenção pela aparência, com focinho alongado e olhos grandes, adaptados à navegação visual.