Um homem de 33 anos, obreiro de uma igreja, foi condenado a 150 anos, 9 meses e 20 dias de prisão, em regime fechado, por crimes de estupro de vulnerável, produção e comercialização de vídeo de abuso infantil e favorecimento da prostituição de um adolescente menor de 14 anos, em Limeira (SP). O crime ocorreu entre feveiro e setembro de 2025. O juiz deu uma das penas mais altas da história da cidade de Limeira.

Descoberta do crime

O crime foi descoberto pela mãe do adolescente. A mãe da vítima relatou que tomou conhecimento da situação

envolvendo o seu filho em um domingo, quando precisou usar o computador dele para imprimir documentos. Na ocasião, percebeu mensagens chegando pelo aplicativo de conversas e, diante de suas desconfianças, decidiu abrir a conversa. Ela afirmou que conhecia o réu, que era membro da mesma igreja em que frequentava, há cerca de dois anos, e que ele coordenava atividades de mídia no local. Segundo ela, o acusado se aproximou da vítima por meio de convites para sair após os cultos e, posteriormente, para realizar gravações de vídeos mediante pagamento. Ela declarou ainda que, no início, acreditava que se tratava de um trabalho legítimo, pois o réu havia oferecido à vítima a divulgação de conteúdos nas redes sociais, com pagamento por comissão.

Modus operandi do criminoso