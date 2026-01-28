Letalidade elevada acende alerta internacional

O surgimento recente de novos casos do vírus Nipah na Índia reacendeu o alerta de autoridades de saúde e levantou uma pergunta inevitável: existe risco de um surto maior de uma doença altamente letal e ainda sem vacina? Apesar de o governo indiano afirmar que a situação está sob controle, o histórico do vírus e seu potencial de gravidade colocam a infecção no radar global.

De acordo com autoridades sanitárias, dois casos confirmados no estado de Bengala Ocidental foram rapidamente isolados, com rastreamento rigoroso de contatos. A ação precoce evitou, até o momento, uma disseminação mais ampla. Ainda assim, países vizinhos adotaram protocolos preventivos, especialmente em aeroportos e fronteiras.

O que é o vírus Nipah e por que ele assusta