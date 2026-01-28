28 de janeiro de 2026
ALERTA SANITÁRIO

Letalidade de até 75% e sem vacina: vírus Nipah é preocupante?

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter

Letalidade elevada acende alerta internacional

O surgimento recente de novos casos do vírus Nipah na Índia reacendeu o alerta de autoridades de saúde e levantou uma pergunta inevitável: existe risco de um surto maior de uma doença altamente letal e ainda sem vacina? Apesar de o governo indiano afirmar que a situação está sob controle, o histórico do vírus e seu potencial de gravidade colocam a infecção no radar global.

De acordo com autoridades sanitárias, dois casos confirmados no estado de Bengala Ocidental foram rapidamente isolados, com rastreamento rigoroso de contatos. A ação precoce evitou, até o momento, uma disseminação mais ampla. Ainda assim, países vizinhos adotaram protocolos preventivos, especialmente em aeroportos e fronteiras.

O que é o vírus Nipah e por que ele assusta

Identificado pela primeira vez no fim da década de 1990, o vírus Nipah é transmitido principalmente por animais, como morcegos e porcos, além de alimentos contaminados. A transmissão entre humanos pode ocorrer, mas exige contato próximo e prolongado, o que reduz a velocidade de propagação.

O maior motivo de preocupação é a taxa de mortalidade, estimada entre 40% e 75%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse índice coloca o Nipah entre os vírus mais letais já monitorados, superando inclusive o coronavírus em gravidade clínica.

Sintomas iniciais podem confundir diagnóstico

Especialistas explicam que os primeiros sinais da infecção costumam ser inespecíficos, semelhantes aos de uma gripe comum. Febre, dor de cabeça, dores musculares, náuseas e vômitos estão entre os sintomas iniciais. Em casos mais avançados, podem surgir dificuldades respiratórias, alterações neurológicas, convulsões e inflamação cerebral, com risco de coma.

O período de incubação geralmente varia entre quatro e 14 dias, mas há registros que apontam intervalos maiores, o que exige atenção redobrada das equipes de vigilância.

Sem vacina, tratamento é apenas de suporte

Atualmente, não existe vacina nem medicamento específico contra o vírus Nipah. O tratamento disponível é focado no alívio dos sintomas e no controle das complicações, o que reforça a importância da detecção precoce e do isolamento rápido dos casos.

Entrevistados ouvidos por autoridades de saúde destacam que a ausência de transmissão assintomática facilita o monitoramento, já que pacientes infectados costumam apresentar sintomas claros, permitindo respostas mais rápidas.

Países reforçam vigilância e triagem

Mesmo sem registros fora da Índia, diversas nações asiáticas intensificaram medidas de prevenção. Aeroportos passaram a adotar monitoramento de temperatura, formulários de saúde e observação clínica de passageiros provenientes de áreas afetadas.

Governos também recomendaram cautela em viagens não essenciais, reforçaram estoques de insumos médicos e ampliaram a capacidade de testagem, aprendizados herdados da pandemia de Covid-19.

Histórico mostra surtos localizados, mas perigosos

Desde sua identificação, o vírus Nipah causou surtos esporádicos, principalmente no Sudeste Asiático. Na Índia, episódios anteriores já resultaram em dezenas de mortes, como o registrado em Kerala, em 2018. Até hoje, não há registros da doença em humanos na Europa.

Para especialistas, uma pandemia é considerada improvável neste momento, mas o risco nunca é descartado. Por isso, o Nipah integra a lista da OMS de doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de vírus como Ebola e Zika, devido ao seu potencial epidêmico.

Tecnologia e vigilância como principais defesas

Sem vacina disponível, a principal arma contra o Nipah continua sendo a vigilância epidemiológica, aliada à informação e à cooperação internacional. Autoridades reforçam que respostas rápidas, transparência de dados e conscientização da população são fundamentais para evitar que surtos localizados se transformem em crises globais.

