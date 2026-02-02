A partir desta segunda-feira (2), milhões de trabalhadores brasileiros começam a receber uma nova parcela de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação faz parte da segunda etapa do pagamento excepcional autorizado para quem aderiu ao Saque-Aniversário e teve o contrato de trabalho interrompido nos últimos anos.
A medida está amparada pela Medida Provisória nº 1.331/2025, publicada no fim de dezembro, e busca destravar valores que estavam retidos pelas regras da modalidade. A expectativa do Governo Federal é que, ao término do cronograma, cerca de R$ 7,8 bilhões cheguem às mãos de aproximadamente 14,1 milhões de pessoas.
Pagamentos seguem calendário escalonado
Diferente da primeira fase, que ocorreu em dezembro de 2025, esta nova rodada contempla o saldo restante disponível nas contas vinculadas. Os depósitos serão realizados entre 2 e 12 de fevereiro de 2026, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
O crédito será feito automaticamente, sem necessidade de solicitação.
Onde o dinheiro será depositado
A prioridade é o repasse direto para contas bancárias já cadastradas no aplicativo FGTS. Segundo a CAIXA, cerca de 87% dos beneficiários já possuem essa informação registrada e devem receber o valor sem precisar sair de casa.
Quem ainda não indicou uma conta poderá sacar o dinheiro presencialmente em:
- Agências da CAIXA
- Casas lotéricas
- Terminais de autoatendimento
- Correspondentes CAIXA AQUI
As retiradas podem ser feitas com Cartão Cidadão e senha, biometria ou senha do cidadão.
Quem pode receber nesta etapa
Terão acesso aos valores os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:
- Optaram pela modalidade Saque-Aniversário
- Tiveram o contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025
- Possuem saldo disponível em conta vinculada ao vínculo encerrado
Entre as situações contempladas estão demissões sem justa causa, rescisões indiretas, término de contratos temporários, falência do empregador e suspensão total do trabalho avulso. Nos casos de rescisão por acordo entre as partes, o saque será limitado a 80% do saldo disponível.
Valores que continuam bloqueados
A MP não altera contratos de antecipação do Saque-Aniversário. Assim, valores utilizados como garantia em empréstimos seguem indisponíveis até a quitação das operações.
Como consultar se há saldo disponível
A verificação pode ser feita de forma simples pelos canais oficiais:
- Aplicativo FGTS, na área “Informações Úteis”
- Telefone 0800 726 0207, opção FGTS
- Atendimento presencial nas agências da CAIXA
No extrato do app, os depósitos aparecem com as descrições “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”.
Entenda o que é o Saque-Aniversário
A modalidade permite retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de nascimento. Em contrapartida, quem opta por esse modelo perde o direito ao saque integral em caso de demissão, mantendo apenas a multa rescisória.
É possível solicitar o retorno ao Saque-Rescisão, mas a mudança só passa a valer após 25 meses da solicitação.