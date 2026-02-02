03 de fevereiro de 2026
CAIXA ECONÔMICA

2ª parcela do Saque-Aniversário é liberada hoje (2); VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
A partir desta segunda-feira (2), milhões de trabalhadores brasileiros começam a receber uma nova parcela de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação faz parte da segunda etapa do pagamento excepcional autorizado para quem aderiu ao Saque-Aniversário e teve o contrato de trabalho interrompido nos últimos anos.

A medida está amparada pela Medida Provisória nº 1.331/2025, publicada no fim de dezembro, e busca destravar valores que estavam retidos pelas regras da modalidade. A expectativa do Governo Federal é que, ao término do cronograma, cerca de R$ 7,8 bilhões cheguem às mãos de aproximadamente 14,1 milhões de pessoas.

Pagamentos seguem calendário escalonado

Diferente da primeira fase, que ocorreu em dezembro de 2025, esta nova rodada contempla o saldo restante disponível nas contas vinculadas. Os depósitos serão realizados entre 2 e 12 de fevereiro de 2026, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

O crédito será feito automaticamente, sem necessidade de solicitação.

Onde o dinheiro será depositado

A prioridade é o repasse direto para contas bancárias já cadastradas no aplicativo FGTS. Segundo a CAIXA, cerca de 87% dos beneficiários já possuem essa informação registrada e devem receber o valor sem precisar sair de casa.

Quem ainda não indicou uma conta poderá sacar o dinheiro presencialmente em:

  • Agências da CAIXA
  • Casas lotéricas
  • Terminais de autoatendimento
  • Correspondentes CAIXA AQUI

As retiradas podem ser feitas com Cartão Cidadão e senha, biometria ou senha do cidadão.

Quem pode receber nesta etapa

Terão acesso aos valores os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

  • Optaram pela modalidade Saque-Aniversário
  • Tiveram o contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025
  • Possuem saldo disponível em conta vinculada ao vínculo encerrado

Entre as situações contempladas estão demissões sem justa causa, rescisões indiretas, término de contratos temporários, falência do empregador e suspensão total do trabalho avulso. Nos casos de rescisão por acordo entre as partes, o saque será limitado a 80% do saldo disponível.

Valores que continuam bloqueados

A MP não altera contratos de antecipação do Saque-Aniversário. Assim, valores utilizados como garantia em empréstimos seguem indisponíveis até a quitação das operações.

Como consultar se há saldo disponível

A verificação pode ser feita de forma simples pelos canais oficiais:

  • Aplicativo FGTS, na área “Informações Úteis”
  • Telefone 0800 726 0207, opção FGTS
  • Atendimento presencial nas agências da CAIXA

No extrato do app, os depósitos aparecem com as descrições “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”.

Entenda o que é o Saque-Aniversário

A modalidade permite retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de nascimento. Em contrapartida, quem opta por esse modelo perde o direito ao saque integral em caso de demissão, mantendo apenas a multa rescisória.

É possível solicitar o retorno ao Saque-Rescisão, mas a mudança só passa a valer após 25 meses da solicitação.

