A partir desta segunda-feira (2), milhões de trabalhadores brasileiros começam a receber uma nova parcela de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação faz parte da segunda etapa do pagamento excepcional autorizado para quem aderiu ao Saque-Aniversário e teve o contrato de trabalho interrompido nos últimos anos.

A medida está amparada pela Medida Provisória nº 1.331/2025, publicada no fim de dezembro, e busca destravar valores que estavam retidos pelas regras da modalidade. A expectativa do Governo Federal é que, ao término do cronograma, cerca de R$ 7,8 bilhões cheguem às mãos de aproximadamente 14,1 milhões de pessoas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Pagamentos seguem calendário escalonado