O cirurgião-dentista e ex-vereador Antonio Oswaldo Storel completou 90 anos no dia 29 de janeiro com uma trajetória marcada pela atuação na saúde pública e na vida política de Piracicaba.
Formado em Odontologia em 1958, ele trabalhou por 42 anos em consultório particular e se destacou pela defesa da odontologia preventiva, participando da implantação de políticas como a fluoretação da água e a ampliação do atendimento odontológico no município.
Storel também construiu carreira na administração pública, tendo sido secretário municipal, vereador por três mandatos e presidente da Câmara Municipal. Foi ainda fundador e primeiro presidente da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), atuando na organização da política habitacional e na busca por soluções para a população de baixa renda.
Atualmente, é colaborador do mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT), no escritório de Piracicaba. Ao comentar o aniversário do colaborador, a parlamentar destacou sua relevância para a cidade.
“É um imenso prazer falar do amigo Antônio Oswaldo Storel, o nosso Storelzinho, que é uma excelente referência em nossa cidade quando falamos de um ser especial que dedicou boa parte da sua vida às questões públicas, tendo atuado em diversas instituições. Além de ser dentista, foi presidente da Pasca, secretário municipal, primeiro presidente da Emdhap, vereador e presidente da Câmara Municipal, sendo que em todas as suas atuações deixou um imenso legado que é referência para todos”, afirmou.
Na avaliação da deputada, a contribuição de Storel segue atual. “Neste momento em que completa 90 anos, faço questão de parabenizá-lo, desejando vida longa e dizer que é um imenso orgulho tê-lo como apoiador do nosso mandato, nos ajudando a contribuir com nossa Piracicaba. Parabéns, Storel”, completou.