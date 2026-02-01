Storel também construiu carreira na administração pública, tendo sido secretário municipal, vereador por três mandatos e presidente da Câmara Municipal. Foi ainda fundador e primeiro presidente da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), atuando na organização da política habitacional e na busca por soluções para a população de baixa renda.

Atualmente, é colaborador do mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT), no escritório de Piracicaba. Ao comentar o aniversário do colaborador, a parlamentar destacou sua relevância para a cidade.

“É um imenso prazer falar do amigo Antônio Oswaldo Storel, o nosso Storelzinho, que é uma excelente referência em nossa cidade quando falamos de um ser especial que dedicou boa parte da sua vida às questões públicas, tendo atuado em diversas instituições. Além de ser dentista, foi presidente da Pasca, secretário municipal, primeiro presidente da Emdhap, vereador e presidente da Câmara Municipal, sendo que em todas as suas atuações deixou um imenso legado que é referência para todos”, afirmou.