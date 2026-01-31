02 de fevereiro de 2026
VÍDEO DE DESESPERO

Van com crianças desce rua desgovernada e menino salta no asfalto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
Em desespero, a criança saltou antes da Van desgovernada parar no poste.
  Um momento de tensão quase acabou em tragédia nesta sexta-feira (30). Uma van escolar cheia de crianças desceu desgovernada pela rua Juliana Fontana da Rocha, ameaçando atropelar pedestres e causar um grande acidente com os passageiros no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, a 57 km de Piracicaba. Em desespero com a situação, uma das crianças que estava no veículo se jogou no asfalto.

LEIA MAIS

O veículo só parou após bater em um poste, mas antes do impacto, um morador corajoso, um verdadeiro "herói" conseguiu amenizar o choque. Em um ato impressionante de coragem, ele correu e entrou na van em movimento acionando levemente os freios, evitando o pior. Uma criança chegou a pular do veículo mas não se feriu gravemente.

O episódio provocou grande susto entre quem presenciou. Apesar do perigo evidente e do salto da criança do veículo, felizmente ninguém ficou ferido.

As primeiras investigações apontam que a causa mais provável do acidente foi uma falha no freio de mão, que pode não ter sido acionado corretamente ou ter apresentado algum defeito mecânico. Polícia e autoridades de trânsito seguem apurando todos os detalhes do caso.

A polícia exaltou e agradeceu o ato heróico do morador.

