Um momento de tensão quase acabou em tragédia nesta sexta-feira (30). Uma van escolar cheia de crianças desceu desgovernada pela rua Juliana Fontana da Rocha, ameaçando atropelar pedestres e causar um grande acidente com os passageiros no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, a 57 km de Piracicaba. Em desespero com a situação, uma das crianças que estava no veículo se jogou no asfalto.

LEIA MAIS

O veículo só parou após bater em um poste, mas antes do impacto, um morador corajoso, um verdadeiro "herói" conseguiu amenizar o choque. Em um ato impressionante de coragem, ele correu e entrou na van em movimento acionando levemente os freios, evitando o pior. Uma criança chegou a pular do veículo mas não se feriu gravemente.