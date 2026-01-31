De acordo com o registro policial, os pais, ambos na faixa dos 30 anos, haviam acabado de retornar de um compromisso religioso por volta das 21h30. Ao entrarem no terreno, não tiveram qualquer chance de reação: três homens surgiram no quintal, apontando armas. Dois deles empunhavam revólveres e o terceiro carregava uma arma longa, ainda não identificada.

Momentos de puro pânico marcaram a noite de quinta-feira (29) em uma propriedade rural. Um casal e seus três filhos pequenos viveram cerca de meia hora sob ameaça constante após serem surpreendidos por assaltantes fortemente armados dentro da própria chácara, situada no Condomínio Residencial Florescer II, às margens da Rodovia José Santa Rosa, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Sob ameaças, todos foram levados para o interior da residência. O grupo foi mantido sentado na sala enquanto um dos criminosos fazia a guarda e os demais reviravam os ambientes, procurando itens de valor. As crianças presenciaram toda a ação, que se estendeu por aproximadamente 30 minutos.

Os assaltantes deixaram o local levando uma série de bens, entre eles um console de videogame Xbox 360, quatro telefones celulares, joias em ouro e prata, relógio, alianças e uma caminhonete Fiat Strada branca, ano 2015/2016. A família acredita que outros objetos também possam ter sido levados, mas ainda faz o levantamento dos prejuízos.

Após o ataque, os criminosos fugiram sem deixar pistas. Até o momento, ninguém foi preso. O boletim de ocorrência foi formalizado na madrugada de sexta-feira (30), pouco depois da 1h. O caso segue sob investigação.