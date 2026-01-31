A menina Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, que havia desaparecido na quinta-feira (29) em uma área de mata no povoado de Bituri, em Jeceaba, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrada com vida na tarde deste sábado (31), por volta das 14h. Ela foi localizada por voluntários da comunidade que integravam a força-tarefa formada por bombeiros, policiais civis e militares, agentes da Defesa Civil e moradores locais.

LEIA MAIS

Após o avistamento, os bombeiros foram acionados e realizaram o resgate. Segundo os bombeiros, a criança estava bem de saúde, com sinais vitais preservados e apenas algumas marcas de capim pelo corpo, sendo imediatamente encaminhada para atendimento hospitalar. Quase 40 militares do Corpo de Bombeiros participaram da operação, que contou com o uso de drones e câmeras térmicas para percorrer a mata de difícil acesso. A família informou que Alice possui transtorno do espectro autista (TEA) não verbal, o que dificulta a comunicação, além de precisar de medicamentos controlados. Durante a busca, foi acionado o Amber Alert, sistema internacional de alerta para desaparecimento de crianças, que divulgou informações sobre Alice nas redes sociais da Meta, alcançando até 160 km ao redor de Jeceaba.