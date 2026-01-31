02 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

TRADIÇÃO RENOVADA

Passeio de barco reúne 200 embarcações no Rio Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1
| Tempo de leitura: 3 min
Gabriela Lima
Uma das 200 embarcações no rio
Uma das 200 embarcações no rio

Cerca de 200 embarcações participam neste sábado do segundo passeio do novo formato do evento náutico de Piracicaba. A saída ocorreu às 9 horas da manhã de hoje, marcando mais um passo na  tradição que ficou interrompida por três anos.

O antigo passeio de barco da cidade foi realizado por 21 anos consecutivos, mas acabou suspenso. Agora, a iniciativa voltou com nova proposta e organização renovada, resgatando um evento que sempre fez parte da identidade do Rio Piracicaba.

Organização marca nova fase

O passeio atual não é continuidade direta do modelo anterior, mas sim um projeto reestruturado. A retomada foi idealizada por Chico Bike, presidente da Associação de Canoístas de Piracicaba (ASCAP), que assumiu a liderança do movimento para trazer o evento de volta ao calendário regional.

Reconhecido pelo trabalho no setor náutico, ele mobilizou navegadores, parceiros e instituições para viabilizar a nova edição do encontro, que já chega ao seu segundo passeio desde a retomada.

Entrevista destaca amor pelo rio

Durante o evento, um dos personagens mais conhecidos do Rio Piracicaba conversou com a jornalista Gabriela Lima. Luís Fernando Magossi, o Gordo do Barco,  comemorou a volta do passeio e ressaltou a importância da iniciativa para a cidade.

Piloto de embarcações há mais de 49 anos, ele é presidente do Instituto Beira Rio e conhecido como um dos grandes guardiões do Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, já realizou 47 resgates nas águas do município.

Nível do rio favoreceu a navegação

As condições do Rio Piracicaba neste sábado foram consideradas ideais para o percurso. As chuvas registradas nos últimos dias elevaram o volume de água e garantiram segurança para a navegação de barcos de pequeno, médio e grande porte.

Na semana anterior, havia preocupação com o nível baixo do rio, que poderia comprometer o trajeto. A melhora no cenário climático permitiu que o passeio acontecesse sem qualquer dificuldade.

Trajeto começou às 9 horas

O comboio de embarcações partiu pontualmente às 9 horas da manhã de Piracicaba com destino às cidades de Santa Maria da Serra e São Pedro. A movimentação atraiu moradores e visitantes às margens do rio, transformando a largada em um momento de integração e lazer.

Mesmo quem não possui barco pôde acompanhar a saída e prestigiar o evento, que já volta a se consolidar como atração turística regional.

Programação segue ao longo do dia

As atividades ainda continuam neste sábado. Na chegada a Santa Maria da Serra, está prevista uma recepção especial com shows musicais, praça de alimentação e espaço de convivência para o público.

A programação inclui apresentações de pagode, sertanejo e DJ, além de estrutura com food trucks. Todas as atrações são gratuitas e abertas aos participantes e visitantes.

Apoio institucional garante segurança

O passeio conta com apoio das prefeituras de Piracicaba e Santa Maria da Serra, além da colaboração da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. As equipes acompanham o trajeto para orientar os navegadores e garantir o cumprimento das normas de segurança.

Com grande adesão e clima favorável, o evento reforça a importância do Rio Piracicaba como espaço de lazer, turismo e integração entre as cidades da região.

