Cerca de 200 embarcações participam neste sábado do segundo passeio do novo formato do evento náutico de Piracicaba. A saída ocorreu às 9 horas da manhã de hoje, marcando mais um passo na tradição que ficou interrompida por três anos.

O antigo passeio de barco da cidade foi realizado por 21 anos consecutivos, mas acabou suspenso. Agora, a iniciativa voltou com nova proposta e organização renovada, resgatando um evento que sempre fez parte da identidade do Rio Piracicaba.

Organização marca nova fase