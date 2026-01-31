Cerca de 200 embarcações participam neste sábado do segundo passeio do novo formato do evento náutico de Piracicaba. A saída ocorreu às 9 horas da manhã de hoje, marcando mais um passo na tradição que ficou interrompida por três anos.
O antigo passeio de barco da cidade foi realizado por 21 anos consecutivos, mas acabou suspenso. Agora, a iniciativa voltou com nova proposta e organização renovada, resgatando um evento que sempre fez parte da identidade do Rio Piracicaba.
Organização marca nova fase
O passeio atual não é continuidade direta do modelo anterior, mas sim um projeto reestruturado. A retomada foi idealizada por Chico Bike, presidente da Associação de Canoístas de Piracicaba (ASCAP), que assumiu a liderança do movimento para trazer o evento de volta ao calendário regional.
Reconhecido pelo trabalho no setor náutico, ele mobilizou navegadores, parceiros e instituições para viabilizar a nova edição do encontro, que já chega ao seu segundo passeio desde a retomada.
Entrevista destaca amor pelo rio
Durante o evento, um dos personagens mais conhecidos do Rio Piracicaba conversou com a jornalista Gabriela Lima. Luís Fernando Magossi, o Gordo do Barco, comemorou a volta do passeio e ressaltou a importância da iniciativa para a cidade.
Piloto de embarcações há mais de 49 anos, ele é presidente do Instituto Beira Rio e conhecido como um dos grandes guardiões do Piracicaba. Ao longo de sua trajetória, já realizou 47 resgates nas águas do município.
Nível do rio favoreceu a navegação
As condições do Rio Piracicaba neste sábado foram consideradas ideais para o percurso. As chuvas registradas nos últimos dias elevaram o volume de água e garantiram segurança para a navegação de barcos de pequeno, médio e grande porte.
Na semana anterior, havia preocupação com o nível baixo do rio, que poderia comprometer o trajeto. A melhora no cenário climático permitiu que o passeio acontecesse sem qualquer dificuldade.
Trajeto começou às 9 horas
O comboio de embarcações partiu pontualmente às 9 horas da manhã de Piracicaba com destino às cidades de Santa Maria da Serra e São Pedro. A movimentação atraiu moradores e visitantes às margens do rio, transformando a largada em um momento de integração e lazer.
Mesmo quem não possui barco pôde acompanhar a saída e prestigiar o evento, que já volta a se consolidar como atração turística regional.
Programação segue ao longo do dia
As atividades ainda continuam neste sábado. Na chegada a Santa Maria da Serra, está prevista uma recepção especial com shows musicais, praça de alimentação e espaço de convivência para o público.
A programação inclui apresentações de pagode, sertanejo e DJ, além de estrutura com food trucks. Todas as atrações são gratuitas e abertas aos participantes e visitantes.
Apoio institucional garante segurança
O passeio conta com apoio das prefeituras de Piracicaba e Santa Maria da Serra, além da colaboração da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. As equipes acompanham o trajeto para orientar os navegadores e garantir o cumprimento das normas de segurança.
Com grande adesão e clima favorável, o evento reforça a importância do Rio Piracicaba como espaço de lazer, turismo e integração entre as cidades da região.