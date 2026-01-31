A cheia do Rio Piracicaba, provocada pelas chuvas intensas dos últimos dias, transformou as margens da avenida Cruzeiro do Sul em um ponto de grande movimentação.
Vídeos registrados no local mostram moradores e turistas reunidos para acompanhar de perto o aumento do volume das águas, enquanto jet-skis cruzam o rio e embarcações navegam pelo trecho, compondo um cenário que chama a atenção pela energia e pela imponência do Piracicaba.
VEJA MAIS:
O fluxo de visitantes cresce ao longo do dia, impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de observar o rio em um momento de força máxima. Muitas pessoas aproveitam para registrar imagens, fazer vídeos e compartilhar a experiência nas redes sociais, atraídas pela combinação entre natureza, clima e lazer. A presença constante de embarcações reforça o caráter turístico que o local assume durante a cheia.
Além do aspecto visual, o fenômeno evidencia a importância do Rio Piracicaba para a cidade e para a região. O curso d’água, que desempenha papel fundamental na história local, ganha destaque ao ocupar suas margens e revelar a dimensão de sua vazão após dias consecutivos de chuva.
Enquanto o nível do rio segue elevado, a área próxima à avenida Cruzeiro do Sul permanece como ponto de observação e convivência. O cenário atrai olhares atentos, convida à contemplação e reforça a relação entre o rio e a vida urbana, despertando interesse de quem passa pelo local ou decide visitá-lo especialmente para acompanhar esse momento.