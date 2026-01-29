Uma forte tempestade atingiu Piracicaba na noite desta quinta-feira (29) e causou transtornos em diferentes regiões da cidade. O volume intenso de chuva provocou alagamentos, transbordamento de ribeirão e interdição de vias, dificultando a circulação de veículos e pedestres

O ribeirão Piracicabirim transbordou e inundou ruas do bairro Morumbi, uma das áreas mais afetadas. A água tomou conta da via pública em poucos minutos, forçando motoristas a interromper o trajeto e moradores a permanecerem em casa ou em comércios.