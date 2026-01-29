Uma forte tempestade atingiu Piracicaba na noite desta quinta-feira (29) e causou transtornos em diferentes regiões da cidade. O volume intenso de chuva provocou alagamentos, transbordamento de ribeirão e interdição de vias, dificultando a circulação de veículos e pedestres
LEIA MAIS.
- VÍDEO: Falso técnico da CPFL engana idosa, entra na casa e leva celular em Piracicaba
- Baep pega foragido condenado por homicídio em Piracicaba
O ribeirão Piracicabirim transbordou e inundou ruas do bairro Morumbi, uma das áreas mais afetadas. A água tomou conta da via pública em poucos minutos, forçando motoristas a interromper o trajeto e moradores a permanecerem em casa ou em comércios.
De acordo com informações preliminares, os principais pontos atingidos foram:
A avenida Armando de Sales Oliveira, a rua Olavo Bilac no Bairro Verde, a avenida 31 de Março, o bairro Morumbi, a região do Piracicamirim,, além da avenida Alberto Volet Sachs, em frente ao Clube Cristóvão
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e atuam no atendimento às ocorrências, monitorando áreas de risco e auxiliando a população. Até o momento, não há confirmação oficial de feridos. Um alerta foi emitido no momento da tempestade.
As autoridades orientam que moradores evitem transitar por áreas alagadas, não tentem atravessar vias cobertas pela água e redobrem a atenção durante o deslocamento. A cidade permanece em estado de alerta, com acompanhamento constante das condições climáticas.