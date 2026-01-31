Cristiano perdeu a vida de forma trágica, ao ser arrastado pelo grande volume de água que transformou a avenida 31 de Março em um rio. A motocicleta que ele conduzia também foi levada pela força da correnteza. Equipes do Samu foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Científica, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba.

A manhã de sexta-feira (30) amanheceu silenciosa e pesada em Piracicaba. A notícia da morte do motociclista Cristiano Gonçalves, de 53 anos, arrastado pela forte enxurrada que tomou a avenida 31 de Março durante o temporal da noite da quinta-feira (29), espalhou tristeza, indignação e profunda comoção na cidade, especialmente entre motociclistas e pessoas que conviviam com ele.

Mais do que uma estatística em meio a uma noite de caos, Cristiano era um homem muito querido. As redes sociais foram tomadas por mensagens de despedida, homenagens e relatos emocionados de amigos, colegas e conhecidos que destacaram sua bondade, simplicidade e, sobretudo, seu espírito trabalhador. Pai, avô e homem dedicado, ele era descrito como alguém sempre disposto a ajudar, conhecido pelo esforço diário e pela honestidade com que conduzia a própria vida.

A tragédia também gerou um sentimento de preocupação entre motociclistas, que diariamente se veem obrigados a enfrentar o trânsito perigoso, alagamentos recorrentes e condições extremas durante temporais. Para muitos, a morte de Cristiano simboliza o risco constante vivido por quem depende da moto para trabalhar e se deslocar pela cidade.

O forte temporal provocou estragos em diversas regiões de Piracicaba. Houve registros de alagamentos em avenidas importantes, veículos ilhados, quedas de árvores, postes danificados e interrupções no trânsito. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram moradores enfrentando dificuldades para atravessar ruas tomadas pela água.