CAPTURADO

Baep pega foragido condenado por homicídio em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Baep
Após prender o condenado por homicídio, as equipes do Baep o levaram ao 4º Distrito Policial em Piracicaba.
Após prender o condenado por homicídio, as equipes do Baep o levaram ao 4º Distrito Policial em Piracicaba.

   O trabalho preciso e incansável das equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na captura de um homem condenado por homicídio, que estava foragido da Justiça. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), em uma residência no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

Após uma busca minuciosa e bem coordenada, os policiais localizaram o procurado por volta das 16h30. Munidos de mandado judicial, os agentes realizaram a abordagem de forma segura e eficiente. O homem não ofereceu resistência e demonstrou estar ciente da decisão judicial, colaborando com a ação policial.

Diante da postura tranquila, ele foi conduzido ao 4º Distrito Policial sem o uso de algemas. Um boletim de ocorrência foi registrado e o capturado permanece à disposição da Justiça, encerrando mais um capítulo de impunidade graças à atuação firme da Polícia Militar.

