O trabalho preciso e incansável das equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na captura de um homem condenado por homicídio, que estava foragido da Justiça. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), em uma residência no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Após uma busca minuciosa e bem coordenada, os policiais localizaram o procurado por volta das 16h30. Munidos de mandado judicial, os agentes realizaram a abordagem de forma segura e eficiente. O homem não ofereceu resistência e demonstrou estar ciente da decisão judicial, colaborando com a ação policial.