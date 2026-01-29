O trabalho preciso e incansável das equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na captura de um homem condenado por homicídio, que estava foragido da Justiça. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), em uma residência no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.
Após uma busca minuciosa e bem coordenada, os policiais localizaram o procurado por volta das 16h30. Munidos de mandado judicial, os agentes realizaram a abordagem de forma segura e eficiente. O homem não ofereceu resistência e demonstrou estar ciente da decisão judicial, colaborando com a ação policial.
Diante da postura tranquila, ele foi conduzido ao 4º Distrito Policial sem o uso de algemas. Um boletim de ocorrência foi registrado e o capturado permanece à disposição da Justiça, encerrando mais um capítulo de impunidade graças à atuação firme da Polícia Militar.