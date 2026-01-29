Uma idosa de 82 anos viveu momentos de tensão após ser vítima de um golpe aplicado por um falso funcionário da CPFL em plena luz do dia, no bairro Alto, em Piracicaba. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 12h20 do dia 16 de dezembro de 2025, quando o homem bateu à porta da residência na rua Quinze de Novembro se passando por prestador de serviços da concessionária de energia elétrica e alegando que precisava fazer uma vistoria no medidor de luz.
Confiando na história, a idosa permitiu a entrada do suspeito, que passou a distraí-la dentro da casa e, aproveitando um momento de descuido, furtou uma bolsa com R$ 1 mil em dinheiro. Em seguida, o criminoso deixou o local dizendo que retornaria para concluir o serviço, o que não aconteceu.
Após diligências e cruzamento de informações, o Setor de Investigações da Polícia Civil de Piracicaba conseguiu identificar o autor, um homem de 44 anos com extenso histórico criminal, principalmente por furtos cometidosda mesma forma.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chegou à região em um GM Celta preto, com uma escada de alumínio fixada no teto, estacionou nas proximidades, na rua Bernardino de Campos com a rua Quinze de Novembro, e seguiu a pé até a casa da vítima. A Polícia Civil pede que outras pessoas que possam ter sido vítimas desse mesmo golpe procurem a delegacia localizada na rua José Pinto de Almeida, 631, no bairro Alto, para registrar boletim de ocorrência e reconhecer o suspeito. Além de um alerta especial à população, principalmente aos idosos, para que não permitam a entrada de supostos prestadores de serviço sem confirmação prévia junto às concessionárias.