Uma idosa de 82 anos viveu momentos de tensão após ser vítima de um golpe aplicado por um falso funcionário da CPFL em plena luz do dia, no bairro Alto, em Piracicaba. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 12h20 do dia 16 de dezembro de 2025, quando o homem bateu à porta da residência na rua Quinze de Novembro se passando por prestador de serviços da concessionária de energia elétrica e alegando que precisava fazer uma vistoria no medidor de luz.

Confiando na história, a idosa permitiu a entrada do suspeito, que passou a distraí-la dentro da casa e, aproveitando um momento de descuido, furtou uma bolsa com R$ 1 mil em dinheiro. Em seguida, o criminoso deixou o local dizendo que retornaria para concluir o serviço, o que não aconteceu.