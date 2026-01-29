A entrega aconteceu na sede da GCM, no bairro Verde, e contou com a presença do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, do secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo; do comandante da GCM, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues; e do vereador Renan Paes, responsável pela articulação de emenda parlamentar para a aquisição de parte dos equipamentos.

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba realizou na manhã desta quinta-feira, 29/01, a entrega de 349 coletes de proteção balística nível IIIA para uso do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). O nível IIIA é um dos mais altos graus de proteção permitidos para comercialização no Brasil, e o investimento nos equipamentos foi de R$ 710 mil.

O prefeito Helinho Zanatta destacou que a ação integra um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da segurança pública no município. “Estamos entregando coletes de alta qualidade para fortalecer o efetivo da nossa Guarda. Teremos novos investimentos em armamentos, viaturas e câmeras de monitoramento. Quando equipamos a GCM, estamos protegendo quem cuida das famílias de Piracicaba”, afirmou.

Na ocasião, o comandante da GCM, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, agradeceu o apoio da administração municipal e destacou a relevância dos investimentos realizados, afirmando que a expectativa é de que, até 2028, “os objetivos estabelecidos sejam alcançados, contribuindo para o fortalecimento da corporação.”

De acordo com o secretário Odair Melo, os coletes foram adquiridos junto à empresa francesa Protecop, que produz equipamentos de segurança com materiais avançados e certificações internacionais. “São equipamentos feitos para forças de segurança no Brasil, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com foco em tecnologia, conforto e alto desempenho”.