A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba realizou na manhã desta quinta-feira, 29/01, a entrega de 349 coletes de proteção balística nível IIIA para uso do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). O nível IIIA é um dos mais altos graus de proteção permitidos para comercialização no Brasil, e o investimento nos equipamentos foi de R$ 710 mil.
A entrega aconteceu na sede da GCM, no bairro Verde, e contou com a presença do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, do secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo; do comandante da GCM, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues; e do vereador Renan Paes, responsável pela articulação de emenda parlamentar para a aquisição de parte dos equipamentos.
O prefeito Helinho Zanatta destacou que a ação integra um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da segurança pública no município. “Estamos entregando coletes de alta qualidade para fortalecer o efetivo da nossa Guarda. Teremos novos investimentos em armamentos, viaturas e câmeras de monitoramento. Quando equipamos a GCM, estamos protegendo quem cuida das famílias de Piracicaba”, afirmou.
Na ocasião, o comandante da GCM, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, agradeceu o apoio da administração municipal e destacou a relevância dos investimentos realizados, afirmando que a expectativa é de que, até 2028, “os objetivos estabelecidos sejam alcançados, contribuindo para o fortalecimento da corporação.”
De acordo com o secretário Odair Melo, os coletes foram adquiridos junto à empresa francesa Protecop, que produz equipamentos de segurança com materiais avançados e certificações internacionais. “São equipamentos feitos para forças de segurança no Brasil, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com foco em tecnologia, conforto e alto desempenho”.
A GC Sheila Mayara Pereira Moreira destacou os benefícios dos novos equipamentos. “O colete novo é mais leve, melhora a mobilidade e ajuda muito na questão do calor, principalmente porque ficamos 12 horas com o colete no corpo. Ele é mais tecnológico, se molda melhor ao corpo e traz mais segurança”, relatou.
O vereador Renan Paes ressaltou que o colete balístico é um item essencial para a segurança dos agentes. O investimento total na aquisição foi de R$ 710 mil, sendo R$ 200 mil viabilizados por meio de emenda parlamentar articulada pelo vereador junto ao deputado estadual Gil Diniz.
A compra dos novos coletes foi necessária devido ao prazo de validade dos equipamentos atualmente utilizados pela GCM do município, que está próximo, e deve garantir manutenção das condições adequadas de proteção aos agentes em atividade operacional.
A compra foi realizada por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 26/2024, referente ao Processo nº 00054-00112556/2022-72, do Pregão Eletrônico Internacional nº 53/2023, referente a ata internacional da Polícia Militar do Distrito Federal.