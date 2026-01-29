De acordo com a Polícia Civil, a jovem conseguiu acessar o celular do companheiro, de 35 anos, durante um momento de descuido e enviou uma mensagem a um oficial de Justiça, relatando que estava impedida de sair de casa e temia ser morta. A partir do alerta, foi iniciada uma ação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar.

Uma denúncia silenciosa, feita em poucos segundos, foi decisiva para libertar uma adolescente de 16 anos e a filha, um bebê de apenas 8 meses, mantidas sob vigilância constante em uma propriedade rural de Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O caso veio à tona na manhã de terça-feira (27) e mobilizou forças de segurança e órgãos de proteção à infância.

Enquanto as equipes se deslocavam até o endereço indicado, um veículo deixou a propriedade, o que levantou suspeita. Na abordagem, os policiais identificaram o passageiro como o autor das ameaças. Em consulta aos sistemas, foi constatado que havia mandado de prisão ativo contra ele por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo ameaça e lesão corporal.

Dentro do carro estavam a adolescente e a criança. Aos agentes, a vítima confirmou que vinha sendo mantida em cárcere privado, sem liberdade de ir e vir.

Relato de dois anos de agressões

Em depoimento inicial, a jovem contou que o relacionamento era marcado por episódios de violência há cerca de dois anos. Mesmo com uma medida protetiva de urgência em vigor, ela teria sido coagida a retomar o convívio sob ameaças contra sua vida e de familiares, além do medo de perder a guarda da filha.