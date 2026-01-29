A morte de um dos parceiros em uma união estável costuma levantar uma dúvida recorrente — e muitas vezes polêmica: afinal, o(a) companheiro(a) sobrevivente tem direito à herança? A resposta passa diretamente por uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), que mudou de forma significativa a interpretação da sucessão nesses casos.

Desde o julgamento do Tema 809 da Repercussão Geral, o STF considerou inconstitucional a distinção feita pelo Código Civil entre o regime sucessório do casamento e o da união estável. Na prática, isso significa que companheiros(as) passaram a ter os mesmos direitos hereditários assegurados ao cônjuge sobrevivente, desde que a união estável seja devidamente comprovada.

O que diz o STF sobre herança na união estável