No documento encaminhado à Corte, o governo catarinense sustenta que a legislação não extingue políticas de inclusão, mas redefine o modelo adotado. A gestão argumenta que, por ser considerado o estado com maior proporção de população branca no país, Santa Catarina optou por ações afirmativas baseadas em critérios socioeconômicos, considerados mais amplos e objetivos.

O governo de Santa Catarina apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma defesa enfática da lei estadual que impede a adoção de cotas raciais em processos seletivos para universidades no estado. A manifestação foi protocolada após o ministro Gilmar Mendes determinar um prazo de 48 horas para que o Executivo estadual explicasse a constitucionalidade da norma, questionada por partidos e entidades estudantis.

Segundo o Executivo estadual, a lei não promove exclusão de grupos específicos, mas prioriza mecanismos universais de acesso ao ensino superior, como renda familiar e vulnerabilidade social. A defesa afirma que esses critérios permitem maior controle e transparência, além de atender estudantes em situação de desigualdade, independentemente de raça ou gênero.

O governo também destaca que a Constituição Federal não determina a obrigatoriedade da adoção de cotas raciais, cabendo aos gestores públicos escolherem o formato das políticas afirmativas conforme a realidade local.

Programas estaduais são citados como alternativa

Para reforçar o argumento de que não há omissão do poder público, a manifestação menciona iniciativas já em vigor, como o programa Universidade Gratuita. De acordo com o governo, a política tem ampliado o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior, funcionando como exemplo de inclusão social sem recorte racial.