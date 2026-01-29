Trabalhadores informais e pequenos empreendedores devem redobrar os cuidados no uso do cartão de crédito. Em muitos casos, o mesmo cartão é utilizado para despesas pessoais e gastos relacionados à atividade econômica, o que pode dificultar a comprovação da origem dos recursos.

A Receita Federal monitora situações em que o volume de despesas realizadas não corresponde à renda declarada ou ao histórico do contribuinte. Movimentações financeiras sem registro de faturamento, principalmente em atividades não formalizadas, podem resultar em questionamentos fiscais.