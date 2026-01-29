29 de janeiro de 2026
ATENÇÃO

Receita passará a monitorar uso do cartão de crédito? VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Movimentações financeiras sem registro de faturamento, principalmente em atividades não formalizadas, podem resultar em questionamentos fiscais
Movimentações financeiras sem registro de faturamento, principalmente em atividades não formalizadas, podem resultar em questionamentos fiscais

Trabalhadores informais e pequenos empreendedores devem redobrar os cuidados no uso do cartão de crédito. Em muitos casos, o mesmo cartão é utilizado para despesas pessoais e gastos relacionados à atividade econômica, o que pode dificultar a comprovação da origem dos recursos.

Saiba Mais:

A Receita Federal monitora situações em que o volume de despesas realizadas não corresponde à renda declarada ou ao histórico do contribuinte. Movimentações financeiras sem registro de faturamento, principalmente em atividades não formalizadas, podem resultar em questionamentos fiscais.

Segundo orientações de especialistas, a formalização como Microempreendedor Individual (MEI), o registro das receitas e a organização de comprovantes ajudam a reduzir riscos e facilitam a comprovação dos rendimentos.

Pontos de atenção no uso do cartão de crédito

Entre os principais cuidados recomendados estão:

  • Evitar emprestar o cartão de crédito a terceiros
  • Manter o limite do cartão compatível com a renda declarada
  • Guardar comprovantes de compras de maior valor e pagamentos de fatura
  • Separar despesas pessoais dos gastos da atividade profissional
  • Registrar reembolsos feitos por terceiros em planilhas ou aplicativos financeiros
  • Utilizar transferências identificadas, como PIX ou TED, para reembolsos
  • Evitar movimentações em nome de terceiros sem documentação que comprove a origem dos recursos

A Receita Federal considera o titular do cartão responsável legal por todas as despesas lançadas na fatura. Caso os gastos mensais ultrapassem a renda declarada, justificativas sem comprovação documental podem não ser aceitas.

Regularização e declaração do Imposto de Renda

Para quem atua de forma informal e deseja se regularizar, o controle organizado de receitas e despesas facilita o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Com o avanço da fiscalização eletrônica, a compatibilidade entre gastos e rendimentos informados é um dos principais pontos analisados pelo Fisco.

Especialistas alertam que despesas realizadas para terceiros só devem ser declaradas dessa forma quando houver comprovação da origem dos valores. A orientação é manter todas as movimentações financeiras alinhadas aos rendimentos declarados, evitando inconsistências e pendências fiscais.

