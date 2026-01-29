Trabalhadores informais e pequenos empreendedores devem redobrar os cuidados no uso do cartão de crédito. Em muitos casos, o mesmo cartão é utilizado para despesas pessoais e gastos relacionados à atividade econômica, o que pode dificultar a comprovação da origem dos recursos.
A Receita Federal monitora situações em que o volume de despesas realizadas não corresponde à renda declarada ou ao histórico do contribuinte. Movimentações financeiras sem registro de faturamento, principalmente em atividades não formalizadas, podem resultar em questionamentos fiscais.
Segundo orientações de especialistas, a formalização como Microempreendedor Individual (MEI), o registro das receitas e a organização de comprovantes ajudam a reduzir riscos e facilitam a comprovação dos rendimentos.
Pontos de atenção no uso do cartão de crédito
Entre os principais cuidados recomendados estão:
- Evitar emprestar o cartão de crédito a terceiros
- Manter o limite do cartão compatível com a renda declarada
- Guardar comprovantes de compras de maior valor e pagamentos de fatura
- Separar despesas pessoais dos gastos da atividade profissional
- Registrar reembolsos feitos por terceiros em planilhas ou aplicativos financeiros
- Utilizar transferências identificadas, como PIX ou TED, para reembolsos
- Evitar movimentações em nome de terceiros sem documentação que comprove a origem dos recursos
A Receita Federal considera o titular do cartão responsável legal por todas as despesas lançadas na fatura. Caso os gastos mensais ultrapassem a renda declarada, justificativas sem comprovação documental podem não ser aceitas.
Regularização e declaração do Imposto de Renda
Para quem atua de forma informal e deseja se regularizar, o controle organizado de receitas e despesas facilita o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Com o avanço da fiscalização eletrônica, a compatibilidade entre gastos e rendimentos informados é um dos principais pontos analisados pelo Fisco.
Especialistas alertam que despesas realizadas para terceiros só devem ser declaradas dessa forma quando houver comprovação da origem dos valores. A orientação é manter todas as movimentações financeiras alinhadas aos rendimentos declarados, evitando inconsistências e pendências fiscais.