A Unimed Piracicaba promoveu, ao longo do mês de janeiro, uma série de ações voltadas à conscientização e ao cuidado com a saúde mental de seus colaboradores, em alusão ao movimento Janeiro Branco. As iniciativas foram desenvolvidas pelo Núcleo de Promoção de Saúde (NPS) e tiveram como objetivo estimular o autoconhecimento, a reflexão e a adoção de hábitos saudáveis que contribuam para o equilíbrio emocional e a qualidade de vida.

Cuidado que vai além do físico

Para o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, o cuidado com a saúde mental deve receber a mesma atenção que a saúde física. Segundo ele, ações educativas e práticas ajudam os colaboradores a reconhecerem limites, cuidarem de si e fortalecerem suas relações pessoais e profissionais.