A Unimed Piracicaba promoveu, ao longo do mês de janeiro, uma série de ações voltadas à conscientização e ao cuidado com a saúde mental de seus colaboradores, em alusão ao movimento Janeiro Branco. As iniciativas foram desenvolvidas pelo Núcleo de Promoção de Saúde (NPS) e tiveram como objetivo estimular o autoconhecimento, a reflexão e a adoção de hábitos saudáveis que contribuam para o equilíbrio emocional e a qualidade de vida.
Cuidado que vai além do físico
Para o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, o cuidado com a saúde mental deve receber a mesma atenção que a saúde física. Segundo ele, ações educativas e práticas ajudam os colaboradores a reconhecerem limites, cuidarem de si e fortalecerem suas relações pessoais e profissionais.
“Cuidar da saúde mental é tão essencial quanto cuidar da saúde física. Ao promovermos essas ações, incentivamos nossos colaboradores a adotarem hábitos mais saudáveis, refletindo diretamente na qualidade de vida e no ambiente de trabalho”, destacou.
Atividades práticas e acessíveis
Durante todo o mês, a equipe multidisciplinar do NPS atuou de forma contínua no complexo da Cooperativa, com atividades realizadas in loco. Entre as ações oferecidas estiveram orientações nutricionais, sessões de auriculoterapia, práticas de mindfulness e liberação miofascial.
A proposta foi apresentar estratégias simples e acessíveis, que pudessem ser incorporadas à rotina diária dos colaboradores, reforçando o cuidado preventivo com a saúde mental.
O significado do Janeiro Branco
Criado no Brasil em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrahão, na cidade de Uberlândia (MG), o Janeiro Branco surgiu a partir da percepção de que a saúde mental ainda era pouco discutida de forma aberta, preventiva e acessível. O mês de janeiro foi escolhido por simbolizar o início de um novo ciclo, momento em que muitas pessoas refletem sobre a vida, fazem planos e repensam caminhos.
A cor branca representa essa ideia de recomeço e de construção consciente da própria história, como uma “folha em branco”.
Mente, cérebro e hábitos de vida
A psicologia e a neurociência apontam que a saúde mental está diretamente relacionada ao funcionamento do cérebro, aos hábitos de vida e à qualidade das relações interpessoais. Emoções, pensamentos e comportamentos são influenciados por fatores como sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse e conexões sociais.
“A conscientização proposta pelo Janeiro Branco reforça que hábitos saudáveis estimulam a neuroplasticidade, favorecem o equilíbrio emocional e reduzem o risco de transtornos mentais. Cuidar da mente é cuidar do cérebro, diariamente e de forma preventiva”, completou o dirigente.
Compromisso com o cuidado integral
Com iniciativas como essa, a Unimed Piracicaba reafirma seu compromisso com a promoção da saúde integral e humanizada, priorizando a prevenção e o bem-estar em todas as fases da vida, dentro e fora do ambiente de trabalho.