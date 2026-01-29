Embora discreto, esse espaço tem impacto direto no desempenho do motor, na conservação dos alimentos e até na conta de luz ao longo do ano.

Um hábito aparentemente inofensivo — encostar a geladeira totalmente na parede — pode estar pesando no consumo de energia e encurtando a vida útil do eletrodoméstico. Especialistas em refrigeração apontam que manter uma distância mínima de cerca de 5 centímetros entre o aparelho e a parede já é suficiente para garantir um funcionamento mais eficiente, silencioso e econômico.

Durante o funcionamento, a geladeira produz calor constantemente, especialmente na região traseira, onde fica o compressor. Quando não há espaço para circulação de ar, esse calor se acumula, obrigando o sistema a trabalhar sob maior esforço para manter a temperatura interna adequada.

Com uma folga mínima em relação à parede, o calor se dissipa com mais facilidade. Isso ajuda o motor a operar dentro das condições ideais, evitando picos de aquecimento e oscilações no resfriamento.

Menos esforço, mais silêncio

Quando a ventilação é adequada, o compressor não precisa ligar tantas vezes nem permanecer ativo por longos períodos. Na prática, isso se traduz em um funcionamento mais estável e perceptivelmente mais silencioso no dia a dia.