29 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DICA

VEJA como 5 cm da parede podem mudar o desempenho da geladeira

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Ventilação adequada atrás da geladeira é essencial para eficiência energética e durabilidade do equipamento.
Ventilação adequada atrás da geladeira é essencial para eficiência energética e durabilidade do equipamento.

Um hábito aparentemente inofensivo — encostar a geladeira totalmente na parede — pode estar pesando no consumo de energia e encurtando a vida útil do eletrodoméstico. Especialistas em refrigeração apontam que manter uma distância mínima de cerca de 5 centímetros entre o aparelho e a parede já é suficiente para garantir um funcionamento mais eficiente, silencioso e econômico.

Embora discreto, esse espaço tem impacto direto no desempenho do motor, na conservação dos alimentos e até na conta de luz ao longo do ano.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Um detalhe que muda o desempenho do motor

Durante o funcionamento, a geladeira produz calor constantemente, especialmente na região traseira, onde fica o compressor. Quando não há espaço para circulação de ar, esse calor se acumula, obrigando o sistema a trabalhar sob maior esforço para manter a temperatura interna adequada.

Com uma folga mínima em relação à parede, o calor se dissipa com mais facilidade. Isso ajuda o motor a operar dentro das condições ideais, evitando picos de aquecimento e oscilações no resfriamento.

Menos esforço, mais silêncio

Quando a ventilação é adequada, o compressor não precisa ligar tantas vezes nem permanecer ativo por longos períodos. Na prática, isso se traduz em um funcionamento mais estável e perceptivelmente mais silencioso no dia a dia.

Entre os efeitos positivos mais notados pelos usuários estão:

  • Temperatura interna mais constante;
  • Melhor conservação dos alimentos frescos;
  • Redução de ruídos causados por superaquecimento.

Impacto direto na conta de luz

Uma geladeira que trabalha sob estresse térmico consome mais energia para alcançar o mesmo resultado. Esse consumo extra, muitas vezes imperceptível no curto prazo, se acumula ao longo dos meses.

Ao garantir o afastamento correto da parede, o aparelho tende a operar com maior eficiência energética, o que pode resultar em:

  • Menor tempo de funcionamento do compressor;
  • Consumo elétrico mais equilibrado;
  • Uso mais racional da energia ao longo do ano.

Vida útil também agradece

O calor excessivo é um dos principais fatores de desgaste dos componentes internos da geladeira. O compressor, considerado a peça mais cara do equipamento, é especialmente sensível a esse tipo de sobrecarga.

Com ventilação adequada, o desgaste ocorre de forma mais lenta e uniforme, reduzindo riscos de falhas prematuras, manutenções inesperadas e trocas antecipadas do eletrodoméstico.

Como aplicar esse cuidado na cozinha

Mesmo em cozinhas pequenas, é possível ajustar o posicionamento da geladeira sem comprometer a circulação do ambiente. O mais importante é observar esse detalhe durante a instalação e após limpezas ou mudanças de layout.

Verificar periodicamente se o espaço de ventilação está sendo mantido é um cuidado simples, mas que faz diferença no desempenho, na economia e na durabilidade da geladeira.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários