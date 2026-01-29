Um hábito aparentemente inofensivo — encostar a geladeira totalmente na parede — pode estar pesando no consumo de energia e encurtando a vida útil do eletrodoméstico. Especialistas em refrigeração apontam que manter uma distância mínima de cerca de 5 centímetros entre o aparelho e a parede já é suficiente para garantir um funcionamento mais eficiente, silencioso e econômico.
Embora discreto, esse espaço tem impacto direto no desempenho do motor, na conservação dos alimentos e até na conta de luz ao longo do ano.
Um detalhe que muda o desempenho do motor
Durante o funcionamento, a geladeira produz calor constantemente, especialmente na região traseira, onde fica o compressor. Quando não há espaço para circulação de ar, esse calor se acumula, obrigando o sistema a trabalhar sob maior esforço para manter a temperatura interna adequada.
Com uma folga mínima em relação à parede, o calor se dissipa com mais facilidade. Isso ajuda o motor a operar dentro das condições ideais, evitando picos de aquecimento e oscilações no resfriamento.
Menos esforço, mais silêncio
Quando a ventilação é adequada, o compressor não precisa ligar tantas vezes nem permanecer ativo por longos períodos. Na prática, isso se traduz em um funcionamento mais estável e perceptivelmente mais silencioso no dia a dia.
Entre os efeitos positivos mais notados pelos usuários estão:
- Temperatura interna mais constante;
- Melhor conservação dos alimentos frescos;
- Redução de ruídos causados por superaquecimento.
Impacto direto na conta de luz
Uma geladeira que trabalha sob estresse térmico consome mais energia para alcançar o mesmo resultado. Esse consumo extra, muitas vezes imperceptível no curto prazo, se acumula ao longo dos meses.
Ao garantir o afastamento correto da parede, o aparelho tende a operar com maior eficiência energética, o que pode resultar em:
- Menor tempo de funcionamento do compressor;
- Consumo elétrico mais equilibrado;
- Uso mais racional da energia ao longo do ano.
Vida útil também agradece
O calor excessivo é um dos principais fatores de desgaste dos componentes internos da geladeira. O compressor, considerado a peça mais cara do equipamento, é especialmente sensível a esse tipo de sobrecarga.
Com ventilação adequada, o desgaste ocorre de forma mais lenta e uniforme, reduzindo riscos de falhas prematuras, manutenções inesperadas e trocas antecipadas do eletrodoméstico.
Como aplicar esse cuidado na cozinha
Mesmo em cozinhas pequenas, é possível ajustar o posicionamento da geladeira sem comprometer a circulação do ambiente. O mais importante é observar esse detalhe durante a instalação e após limpezas ou mudanças de layout.
Verificar periodicamente se o espaço de ventilação está sendo mantido é um cuidado simples, mas que faz diferença no desempenho, na economia e na durabilidade da geladeira.