29 de janeiro de 2026
ANIMAIS

Seu cão sofre quando você sai? VEJA dicas de como acalmá-lo

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
A ciência explica: a separação libera hormônios do estresse nos cães.
A ciência explica: a separação libera hormônios do estresse nos cães.

Quando o tutor fecha a porta, o relógio humano segue seu curso normal. Para o cachorro, não. Estudos em comportamento animal mostram que cães não interpretam o tempo de forma linear como nós — e a separação pode ser vivida como uma experiência longa e angustiante. O resultado aparece em sinais comuns: choros, inquietação, destruição de objetos e dificuldade para relaxar.

A seguir, entenda o que a ciência já sabe sobre a ansiedade de separação e como pequenas mudanças na rotina podem transformar a experiência do seu pet.

VEJA MAIS:

Por que a ausência pesa tanto para os cães

O cérebro canino responde à separação ativando áreas ligadas às emoções, como o sistema límbico. Nessa situação, há liberação de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, o que intensifica a sensação de insegurança.
Sem referências claras de duração, a espera se alonga emocionalmente — não por “manha”, mas por um mecanismo biológico associado ao vínculo afetivo com o tutor.

Cheiro familiar: um aliado silencioso contra a ansiedade

O olfato do cachorro é extremamente sensível e funciona como um “fio de segurança” emocional. Objetos com o cheiro do tutor ajudam a reduzir a ativação do estresse, criando uma sensação de proximidade mesmo na ausência física. Como aplicar na prática:

  • Deixe uma camiseta usada no local onde o cão costuma dormir
  • Utilize cobertores ou panos com o cheiro habitual da casa
  • Mantenha o mesmo item por alguns dias para reforçar a previsibilidade

Essas âncoras olfativas costumam diminuir choros e comportamentos compulsivos.

Corpo cansado, mente tranquila

Antes de sair, investir em gasto de energia faz diferença. Caminhadas mais longas, brincadeiras ativas ou treinos curtos de obediência ajudam a regular neurotransmissores ligados ao bem-estar, como serotonina e dopamina.
Cães fisicamente estimulados tendem a relaxar mais rápido e a lidar melhor com períodos sozinhos.

Estímulos mentais encurtam a espera

Ficar sozinho sem atividades aumenta a sensação de vazio. Brinquedos interativos funcionam como uma distração positiva e reduzem a fixação na porta de saída. Boas opções incluem:

  • Dispensadores de petiscos que exigem raciocínio
  • Jogos de encaixe e resolução de problemas
  • Brinquedos recheáveis que simulam caça e exploração

Além de ocupar o tempo, essas atividades fortalecem a autonomia do animal.

Rotina previsível reduz o estresse

Cães se sentem mais seguros quando conseguem antecipar o que vai acontecer. Horários regulares de saída e retorno, combinados com rituais simples antes de sair, ajudam o animal a entender que a separação é temporária.

Criar associações positivas — como oferecer um brinquedo especial apenas nesses momentos — também contribui para reduzir a ansiedade ao longo do tempo.

Separação não precisa ser sofrimento

A ciência do comportamento animal deixa claro: a ansiedade de separação é real, mas manejável. Ao combinar exercício físico, estímulos mentais, previsibilidade e objetos com cheiro do tutor, é possível transformar a ausência em um período mais calmo e seguro.

Com consistência, cada despedida deixa de ser um gatilho de estresse e passa a ser apenas uma pausa antes do reencontro.

