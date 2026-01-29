Quando o tutor fecha a porta, o relógio humano segue seu curso normal. Para o cachorro, não. Estudos em comportamento animal mostram que cães não interpretam o tempo de forma linear como nós — e a separação pode ser vivida como uma experiência longa e angustiante. O resultado aparece em sinais comuns: choros, inquietação, destruição de objetos e dificuldade para relaxar.

A seguir, entenda o que a ciência já sabe sobre a ansiedade de separação e como pequenas mudanças na rotina podem transformar a experiência do seu pet.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que a ausência pesa tanto para os cães