Os dados revelam um cenário persistente de risco nas vias urbanas e rodovias que cortam a cidade, agravado por fatores estruturais, crescimento da frota e comportamentos de alto risco ao volante.

Piracicaba fechou 2025 com 74 mortes provocadas por acidentes de trânsito, o maior índice proporcional entre os municípios paulistas acompanhados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga-SP). A taxa chegou a 17,17 óbitos a cada 100 mil habitantes, colocando o município no topo do ranking estadual e acendendo um alerta sobre a efetividade das políticas de segurança viária.

As estatísticas oficiais consideram apenas ocorrências registradas em boletins de ocorrência, o que indica que o total real de acidentes pode ser superior. Casos sem vítimas graves ou danos aparentes, especialmente os mais leves, muitas vezes não chegam a ser formalizados, o que dificulta a leitura completa do problema e o planejamento de ações preventivas mais precisas.

Histórico recente mostra retomada da alta

Após uma queda observada durante os anos mais críticos da pandemia, Piracicaba voltou a registrar crescimento nas mortes no trânsito. Em 2020, foram contabilizados 43 óbitos. O número subiu gradualmente, alcançou 76 em 2024 e permaneceu elevado em 2025, com 74 mortes.

O comportamento da curva ao longo dos últimos 11 anos indica que reduções pontuais não se sustentaram ao longo do tempo, reforçando a necessidade de políticas contínuas e integradas.

Motociclistas lideram vítimas fatais