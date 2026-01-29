29 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FECHOU O CERCO

VÍDEO: Megaoperação da PM ataca facções em Piracicaba e região

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
As equipes saíram na madrugada desta quinta-feira em Piracicaba e outras cidades da região.
As equipes saíram na madrugada desta quinta-feira em Piracicaba e outras cidades da região.

 Uma megaoperação explodiu o silêncio do crime organizado na madrugada desta quinta-feira (29) em Piracicaba e outras cidades da região. A Polícia Militar, em ação conjunta com o Ministério Público (GAECO), colocou nas ruas a Operação Keravnos, mirando em cheio facções envolvidas em crimes ultraviolentos que vinham aterrorizando as cidades.

LEIA MAIS

A ofensiva é pesada e coordenada. São 25 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos simultaneamente em municípios da região do CPI-9, incluindo Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana e Hortolândia. O alvo: criminosos investigados por integrar organizações envolvidas em disputas sangrentas, tráfico, armas e outros crimes graves.

Segundo o comando, a operação é fruto de uma investigação minuciosa e tem como objetivo desarticular esquemas criminosos, recolher provas, apreender armas, drogas e documentos e enfraquecer a atuação dessas quadrilhas que vinham protagonizando conflitos violentos na região.

 O cerco está fechado. As forças de segurança atuam para cortar a raiz do problema: a guerra entre facções e a escalada da violência que coloca em risco a vida da população reforçando o combate ao crime organizado

De acordo com a Polícia Militar, a participação da população é fundamental e reforça a importância de denúncias anônimas pelos canais oficiais.

 A Operação Keravnos segue em andamento e novas informações podem surgir a qualquer momento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários