Uma megaoperação explodiu o silêncio do crime organizado na madrugada desta quinta-feira (29) em Piracicaba e outras cidades da região. A Polícia Militar, em ação conjunta com o Ministério Público (GAECO), colocou nas ruas a Operação Keravnos, mirando em cheio facções envolvidas em crimes ultraviolentos que vinham aterrorizando as cidades.

A ofensiva é pesada e coordenada. São 25 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos simultaneamente em municípios da região do CPI-9, incluindo Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana e Hortolândia. O alvo: criminosos investigados por integrar organizações envolvidas em disputas sangrentas, tráfico, armas e outros crimes graves.