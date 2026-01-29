Uma megaoperação explodiu o silêncio do crime organizado na madrugada desta quinta-feira (29) em Piracicaba e outras cidades da região. A Polícia Militar, em ação conjunta com o Ministério Público (GAECO), colocou nas ruas a Operação Keravnos, mirando em cheio facções envolvidas em crimes ultraviolentos que vinham aterrorizando as cidades.
LEIA MAIS
- Adolescente de 17 anos morto em acidente na SP 304 é Paulo Henrique Santana
- Corretora assassinada pelo síndico: O que se sabe até agora
A ofensiva é pesada e coordenada. São 25 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos simultaneamente em municípios da região do CPI-9, incluindo Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana e Hortolândia. O alvo: criminosos investigados por integrar organizações envolvidas em disputas sangrentas, tráfico, armas e outros crimes graves.
Segundo o comando, a operação é fruto de uma investigação minuciosa e tem como objetivo desarticular esquemas criminosos, recolher provas, apreender armas, drogas e documentos e enfraquecer a atuação dessas quadrilhas que vinham protagonizando conflitos violentos na região.
O cerco está fechado. As forças de segurança atuam para cortar a raiz do problema: a guerra entre facções e a escalada da violência que coloca em risco a vida da população reforçando o combate ao crime organizado
De acordo com a Polícia Militar, a participação da população é fundamental e reforça a importância de denúncias anônimas pelos canais oficiais.
A Operação Keravnos segue em andamento e novas informações podem surgir a qualquer momento.