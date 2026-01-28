28 de janeiro de 2026
Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba. Com 4 indicações ao Oscar, O Agente Secreto segue em cartaz com ingressos por R$ 12, e a promoção vale para todas as unidades do Cine Araújo.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

ESTREIAS

O PRIMATA

A universitária Lucy vai passar férias em casa com a família e aproveita a ausência do pai para organizar uma festa na piscina. Durante o evento, seu chimpanzé de estimação surge irreconhecível e agressivo, contaminado com raiva, forçando o grupo a buscar algum jeito de escapar da fúria do animal.

SOCORRO!

Uma executiva tem sua promoção tomada pelo novo chefe, herdeiro da empresa, dando início a uma relação marcada por conflitos. Após um acidente aéreo, os dois ficam presos em uma ilha deserta e precisam unir forças para sobreviver.

SEGUEM EM CARTAZ

O AGENTE SECRETO

Acusado de subversão, um especialista em tecnologia foge para Recife durante a ditadura e passa a suspeitar que está sendo vigiado pelos próprios vizinhos.

HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET

A história acompanha o luto de Agnes e William Shakespeare pela morte do filho.

A EMPREGADA

Millie aceita trabalhar para Nina e Andrew em busca de um recomeço, mas logo percebe que os segredos da família são perigosos.

AVATAR: FOGO E CINZAS

Jake Sully e Neytiri enfrentam o violento Povo das Cinzas em Pandora enquanto lutam para proteger a família e o futuro do planeta.

TERROR EM SILENT HILL - REGRESSO PARA O INFERNO

Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade.

BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA

Bob Esponja segue o Holandês Voador em uma aventura marítima para provar sua coragem e impressionar o Sr. Sirigueijo.

O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA

Pilar viaja à Amazônia com uma rede mágica e, ao lado de novos amigos e seres folclóricos, tenta ajudar Maiara a reencontrar a família e proteger a floresta do desmatamento.

DAVI - NASCE UM REI

Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.

ZOOTOPIA 2

Judy Hopps e Nick Wilde enfrentam um novo mistério em Zootopia durante o programa “Parceiros em Crise”, após a chegada do enigmático Gary De’Snake.

MARTY SUPREME

Um malandro dos anos 1950 usa o tênis de mesa para sair da marginalidade e alcançar fama. Entre apostas, títulos e ambição sem limites, ele se torna uma lenda do esporte, acumulando vitórias e inimigos no caminho.

TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL

Tainá se torna Guardiã da Amazônia e, ao perder a Flecha Azul, parte com seus amigos para recuperá-la.

D.P.A. 4 - O FANTÁSTICO REINO DE ONDION

Mel e Zeca partem rumo ao Reino de Ondion para resgatar Max, enfrentando magia e vilões para impedir um plano de dominação.

