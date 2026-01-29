O passeio será conduzido por um historiador e um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba, que acompanharão o grupo pelo espaço, oferecendo explicações detalhadas sobre o funcionamento do Engenho Central ao longo do tempo. Durante o percurso, os participantes poderão compreender como a produção de açúcar e álcool, a partir da cana-de-açúcar, esteve diretamente ligada à economia local, influenciando diferentes aspectos da vida na cidade.

O Engenho Central de Piracicaba será cenário de um passeio histórico neste domingo (1º), com início às 8h. A atividade tem como proposta apresentar ao público a trajetória dos barracões construídos em séculos passados no complexo e destacar a relevância do Engenho Central para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município e da região.

Um dos focos do passeio é o resgate da história administrativa do Engenho Central, com destaque para o período em que esteve sob a gestão do Barão de Rezende, figura central na consolidação do complexo. A atividade também aborda a atuação da empresa francesa Société de Sucreries Brésiliennes, responsável pela administração do Engenho por diversas décadas do século 20, período marcado por transformações estruturais, tecnológicas e organizacionais.

Além dessas fases, o roteiro inclui informações sobre a última administração do Engenho, permitindo ao público ter uma visão ampla da trajetória do espaço, desde sua implantação até os momentos finais de funcionamento industrial. O objetivo é contextualizar o Engenho Central não apenas como um patrimônio arquitetônico, mas como um elemento fundamental da história econômica e social de Piracicaba.

O passeio terá limite de 60 vagas, e as inscrições devem ser feitas pelo site oficial do passeio, onde os interessados podem obter mais informações sobre a atividade. O ponto de encontro será no Portal do Engenho, localizado na entrada principal do Engenho Central, na Avenida Dr. Maurici Allain, antes da rua de paralelepípedo, com entrada pelo Mirante.