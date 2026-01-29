Os adolescentes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A identidade e as imagens dos envolvidos não serão divulgadas, em cumprimento a decisão judicial baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a preservação dos menores para evitar exposições e possíveis retaliações.

Dois adolescentes investigados pela agressão e morte do cão Orelha, em Florianópolis (SC), retornaram ao Brasil nesta semana. Os jovens estavam nos Estados Unidos e embarcaram de volta na quarta-feira (28), com chegada ao país na manhã de quinta-feira (29).

Ao todo, quatro adolescentes são investigados pelo caso. Dois deles estavam nos Estados Unidos em uma viagem de formatura e optaram por retornar antes do término previsto da viagem.

A Polícia Civil também indiciou dois pais e um tio de suspeitos, sob a suspeita de coação de testemunhas durante o andamento das investigações.

O cão Orelha era conhecido na região da Praia Brava, em Florianópolis. Com cerca de dez anos, o animal foi localizado ferido após um período desaparecido. Ele chegou a receber atendimento, mas passou por eutanásia em razão da gravidade das lesões.