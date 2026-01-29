As inscrições para o Sisu 2026 ocorreram entre os dias 19 e 23 de janeiro. Ao todo, estão sendo ofertadas 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação, distribuídos em 136 instituições públicas de ensino superior.

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 foi divulgado na madrugada desta quinta-feira (29) e já pode ser consultado pelos candidatos no site oficial do programa. A edição seleciona estudantes para ingresso no primeiro e no segundo semestres letivos deste ano em instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Os candidatos aprovados na chamada regular devem ficar atentos aos próximos passos. A partir do dia 2 de fevereiro, é necessário procurar a instituição para a qual foi selecionado e seguir os procedimentos de matrícula, respeitando os prazos e a documentação exigida por cada universidade ou instituto federal.

Quem não foi aprovado nesta primeira chamada ainda tem chance de conquistar uma vaga. Os candidatos podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, também pelo site do programa. É importante destacar que cada participante poderá escolher apenas uma das duas opções de curso indicadas no momento da inscrição. A convocação dos candidatos da lista de espera e os prazos dessa etapa são de responsabilidade das próprias instituições.

O Sisu é o programa do governo federal que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2026, a edição trouxe uma novidade: os candidatos puderam se inscrever utilizando as notas de uma das três edições mais recentes do exame — Enem 2023, 2024 ou 2025. Até o ano passado, apenas a última edição do Enem era aceita.