Desde 2024 era mais uma briga de condomínio, mas terminou em um crime brutal que chocou o Brasil. Depois de mais de 40 dias de mistério, a Polícia Civil encontrou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, jogado em uma área de mata em Caldas Novas. O autor? O síndico do prédio onde ela morava. Preso. E pior: com o próprio filho.
Daiane desapareceu depois de descer ao subsolo do prédio para checar um novo corte de energia no dia 17 de dezembro .Ela nunca mais voltou.
Daiane não era uma moradora qualquer do prédio. Corretora de imóveis, administrava seis apartamentos da própria família no condomínio. Desde 2024, travava uma guerra aberta com o síndico, Cléber Rosa de Oliveira.
Foram anos de denúncias, boletins de ocorrência, processos judiciais e acusações graves. A corretora afirmava viver sob perseguição: energia cortada, água interrompida, gás desligado, internet suspensa. Segundo ela, tudo como forma de intimidação.
O caso foi parar na Justiça e o Ministério Público chegou a denunciar o síndico por perseguição. O clima no prédio era de tensão constante.
Era noite de 17 de dezembro quando o apartamento de Daiane ficou novamente sem energia. Irritada, mas confiante de que resolveria rápido, ela fez o que qualquer morador faria: pegou o celular, gravou vídeos mostrando o problema e avisou uma amiga que iria até o subsolo verificar.
As câmeras registraram tudo: Daiane entrou no elevador, passou pela portaria, reclamou da falta de luz e desceu para o subsolo.Depois disso, silêncio absoluto.
Não há imagens dela saindo do prédio, nem imagens dela voltando para casa. Também não foram encontrados sinais de luta registrados naquele momento. A porta do apartamento ficou aberta, o celular mudo e nenhum rastro foi deixado.
Daiane saiu do apartamento como quem vai e volta em minutos. Mas ela nunca voltou. No dia seguinte, a mãe chegou ao prédio para um encontro combinado e não encontrou a filha. A porta, antes aberta, estava trancada e o celular não chamava. Sem nenhuma movimentação bancária e retorno dos contatos, o desaparecimento virou caso policial.
Após semanas de investigação, a verdade veio à tona da forma mais cruel, na manhã desta quarta-feira (28), 47 dias depois. Após um trabalho minucioso da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, o cerco se fechou e o próprio síndico levou a polícia até o local onde o corpo estava escondido, em uma área de mata.
O corpo de Daiane foi encontrado em avançado estado de decomposição. Cléber foi preso na hora. O filho dele, Maykon Douglas, também acabou detido, suspeito de participação no crime.
Em depoimento, o síndico afirmou que matou Daiane após uma discussão no subsolo. Disse que agiu sozinho, colocou o corpo na carroceria da picape e saiu do condomínio naquela noite. Mas a versão não bate.
Inicialmente, ele disse que não tinha saído do prédio. Só que as câmeras mostram outra coisa: o síndico deixou o condomínio por volta das 20h, dirigindo exatamente o veículo citado. A polícia agora investiga o papel do filho e se houve ajuda para ocultar o corpo.
A Polícia não descarta um crime planejado.Para os investigadores, pode não ter sido por acaso. A principal linha aponta que o corte de energia foi a armadilha perfeita para atrair Daiane ao subsolo — um local sem testemunhas, com falhas no monitoramento e totalmente conhecido pelo síndico.
A investigação continua e novas prisões não estão descartadas. A perícia ainda vai apontar a causa exata da morte.
Na tarde de hoje, populares e familiares revoltados quebraram objetos no condomínio. O apartamento do síndico chegou a ser invadido.