Desde 2024 era mais uma briga de condomínio, mas terminou em um crime brutal que chocou o Brasil. Depois de mais de 40 dias de mistério, a Polícia Civil encontrou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, jogado em uma área de mata em Caldas Novas. O autor? O síndico do prédio onde ela morava. Preso. E pior: com o próprio filho.

Daiane desapareceu depois de descer ao subsolo do prédio para checar um novo corte de energia no dia 17 de dezembro .Ela nunca mais voltou.

LEIA MAIS