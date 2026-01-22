A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de um lote do chocolate branco Laka, após identificar uma falha de rotulagem que pode representar risco à saúde de parte dos consumidores. A medida foi anunciada na quarta-feira (21) e inclui a suspensão da venda, distribuição, divulgação e consumo do produto afetado.
A decisão ocorre depois de um recolhimento voluntário iniciado pela própria fabricante, a Mondelez Brasil, responsável pela marca.
Qual produto foi afetado
O recolhimento atinge o Chocolate Branco Laka – tablete de 145 gramas, lote CC28525493. Segundo a empresa, houve uma troca de embalagens: unidades do Laka Oreo foram acondicionadas com o rótulo do Laka tradicional.
Embora pareça um erro simples, a inconsistência é considerada grave do ponto de vista sanitário, pois os ingredientes informados no rótulo não correspondem ao produto real.
Risco para consumidores
O chocolate Laka Oreo contém trigo, ingrediente que não aparece na rotulagem do Laka branco tradicional. A ausência dessa informação viola a legislação brasileira, que exige a declaração clara de alergênicos.
Esse tipo de falha pode causar problemas sérios para pessoas com doença celíaca ou alergias alimentares, que dependem da rotulagem correta para evitar riscos à saúde.
O que diz a fabricante
Em nota oficial, a Mondelez afirmou que o chocolate não apresenta defeitos de qualidade, mas está sendo retirado do mercado de forma preventiva. A empresa também informou que consumidores que já compraram o produto poderão solicitar a troca.
O atendimento é feito pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo telefone 0800 704 1940, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. A substituição ocorre sem custo.
Outros produtos barrados no mesmo dia
Além do chocolate, a Anvisa também adotou medidas contra glitters comestíveis da marca Flex Fest, fabricados pela empresa AP Viola Artes e Festas Ltda.
A comercialização, fabricação, divulgação e uso dos produtos foram suspensos após a identificação de materiais plásticos na composição, o que os torna impróprios para consumo humano, mesmo quando utilizados apenas na decoração de doces.
Orientação ao consumidor
A Anvisa recomenda que consumidores verifiquem atentamente o lote dos produtos antes do consumo e, em caso de dúvida, suspendam o uso. Situações como essa reforçam a importância da rotulagem correta e da fiscalização sanitária para a segurança alimentar.