TOME CUIDADO!

ANVISA manda retirar chocolate Laka do mercado; VEJA o lote

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de um lote do chocolate branco Laka, após identificar uma falha de rotulagem que pode representar risco à saúde de parte dos consumidores. A medida foi anunciada na quarta-feira (21) e inclui a suspensão da venda, distribuição, divulgação e consumo do produto afetado.

A decisão ocorre depois de um recolhimento voluntário iniciado pela própria fabricante, a Mondelez Brasil, responsável pela marca.

Qual produto foi afetado

O recolhimento atinge o Chocolate Branco Laka – tablete de 145 gramas, lote CC28525493. Segundo a empresa, houve uma troca de embalagens: unidades do Laka Oreo foram acondicionadas com o rótulo do Laka tradicional.

Embora pareça um erro simples, a inconsistência é considerada grave do ponto de vista sanitário, pois os ingredientes informados no rótulo não correspondem ao produto real.

Risco para consumidores

O chocolate Laka Oreo contém trigo, ingrediente que não aparece na rotulagem do Laka branco tradicional. A ausência dessa informação viola a legislação brasileira, que exige a declaração clara de alergênicos.

Esse tipo de falha pode causar problemas sérios para pessoas com doença celíaca ou alergias alimentares, que dependem da rotulagem correta para evitar riscos à saúde.

O que diz a fabricante

Em nota oficial, a Mondelez afirmou que o chocolate não apresenta defeitos de qualidade, mas está sendo retirado do mercado de forma preventiva. A empresa também informou que consumidores que já compraram o produto poderão solicitar a troca.

O atendimento é feito pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo telefone 0800 704 1940, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. A substituição ocorre sem custo.

Outros produtos barrados no mesmo dia

Além do chocolate, a Anvisa também adotou medidas contra glitters comestíveis da marca Flex Fest, fabricados pela empresa AP Viola Artes e Festas Ltda.

A comercialização, fabricação, divulgação e uso dos produtos foram suspensos após a identificação de materiais plásticos na composição, o que os torna impróprios para consumo humano, mesmo quando utilizados apenas na decoração de doces.

Orientação ao consumidor

A Anvisa recomenda que consumidores verifiquem atentamente o lote dos produtos antes do consumo e, em caso de dúvida, suspendam o uso. Situações como essa reforçam a importância da rotulagem correta e da fiscalização sanitária para a segurança alimentar.

