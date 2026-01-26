A novidade é sustentada por um estudo internacional publicado em 2024 no The New England Journal of Medicine, que acompanhou 469 pacientes em seis países ao longo de um ano. Os dados indicam avanços relevantes tanto na qualidade do sono quanto na saúde geral dos participantes.

O tratamento da apneia do sono pode estar diante de um novo cenário. Um medicamento já conhecido no combate à obesidade passou a mostrar resultados expressivos também na redução dos episódios de interrupção da respiração durante o sono. Trata-se do Mounjaro, à base de tirzepatida, aprovado pela Anvisa em outubro de 2025 para adultos obesos com apneia do sono.

Segundo a pesquisa, pessoas tratadas com tirzepatida apresentaram uma queda média de 27 a 30 eventos de apneia por hora, enquanto o grupo que recebeu placebo teve redução bem menor, entre 5 e 6 episódios. Para a otorrinolaringologista Nathalia Campos, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), os números representam um ganho clínico importante.

“Em mais da metade dos casos, os pacientes atingiram critérios de sucesso, e cerca de 42% passaram a ter apneia leve ou praticamente ausente após 52 semanas”, explica.

Impacto além do sono

Os benefícios não se limitaram à respiração noturna. A perda de peso foi um dos principais fatores associados à melhora do quadro. Os participantes eliminaram, em média, entre 17 e 20 quilos durante o período analisado.

A nutróloga Thayná Santiago destaca que esse emagrecimento refletiu diretamente na saúde cardiovascular. “Houve melhora da pressão arterial, redução de marcadores inflamatórios e menor risco de doenças do coração”, afirma. De acordo com ela, o medicamento atua no aumento da saciedade, favorecendo um controle alimentar mais sustentável.

Para quem o medicamento é indicado?