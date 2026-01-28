A premiação tem como objetivo reconhecer e celebrar atletas, técnicos e dirigentes que se destacaram ao longo do último ano em suas respectivas modalidades. Ao todo, serão contempladas 28 categorias, com indicados por professores e entidades esportivas participantes das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes em 2024.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, promove nesta sexta-feira (30), a cerimônia de entrega do Prêmio Inspira Esportes 2025. O evento será realizado às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, e é restrito a convidados.

Um dos destaques do evento é a entrega do prêmio Atleta da Galera, definido por meio de votação popular realizada no perfil oficial da Secretaria no Instagram (@esportes.piracicaba). A votação foi encerrada nesta terça-feira (27), e registrou mais de 53 mil votos, evidenciando o envolvimento da população com o esporte local. Durante a solenidade, a Prefeitura também fará homenagens, com a entrega de certificados, a atletas, técnicos e dirigentes que representaram Piracicaba nos Jogos Abertos do Interior, Jogos Regionais e Jomi (Jogos da Melhor Idade) em 2024.

O ponto alto da noite será a homenagem à piracicabana Nicole Pircio, atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica, formada no trabalho de iniciação esportiva desenvolvido pela Prefeitura. Nicole conquistou duas medalhas de prata por equipes no Campeonato Mundial da modalidade, realizado no Rio de Janeiro em agosto do ano passado, resultado que rendeu reconhecimento nacional e uma homenagem oficial do prefeito Helinho Zanatta.

Segundo o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, a premiação reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “Nosso objetivo com essa premiação é valorizar os atletas, técnicos e dirigentes que usam o esporte como instrumento de transformação social. Reconhecer essas iniciativas é incentivar o compromisso, a dedicação e o impacto positivo que o esporte gera na vida das pessoas”, destacou.