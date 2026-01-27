A entrada será solidária, mediante a doação de um alimento não perecível ou petiscos para animais. A apresentação contará com performances das participantes do curso, além de uma coreografia especial das atletas olímpicas Nicole Pircio e Bárbara Domingos.

Piracicaba recebe neste sábado (31) uma apresentação especial de ginástica rítmica aberta ao público, com a participação de atletas olímpicas e referências da modalidade no Brasil. O espetáculo acontece às 19h, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, e integra a programação de um curso prático realizado na cidade neste fim de semana, que já teve as inscrições encerradas.

O curso, que ocorre nos dias 31/01 e 01/02, reúne a treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Camila Ferezin, e nomes de destaque da modalidade, como Bruna Martins, assistente técnica da Seleção Brasileira de Conjuntos. Ao todo, participam da atividade 158 atletas e cerca de 40 técnicos e estudantes, vindos de 23 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a organizadora do evento, Helena Macchi, a iniciativa marca um momento especial para o município. “É a primeira vez que Piracicaba recebe um curso prático específico com integrantes da Seleção Brasileira reunidas no mesmo evento”, afirma.

Nicole Pircio, atleta piracicabana convidada para a apresentação, soma duas participações em Jogos Olímpicos e integrou a equipe brasileira que conquistou duas medalhas de prata inéditas no Campeonato Mundial da modalidade, no ano passado. Já Bárbara Domingos foi a primeira brasileira a se tornar finalista olímpica na classificação geral e ocupa atualmente a nona colocação no ranking mundial.