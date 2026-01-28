O Brasil registrou, em 2025, o maior número de denúncias de trabalho análogo à escravidão desde o início da série histórica. Ao longo do ano, foram 4.515 denúncias, um dado que escancara a permanência dessa grave violação de direitos humanos no país.

As informações foram divulgadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Segundo os órgãos oficiais, o volume anual contribui para um acumulado de mais de 26 mil denúncias registradas ao longo de cerca de 15 anos.

Exploração não ficou no passado