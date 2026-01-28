Segundo informações compartilhadas por alguns participantes, os sintomas começaram a surgir horas ou dias após o passeio. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa dos casos relatados, mas a situação reacende o debate sobre as condições sanitárias do Rio Piracicaba.

Participantes do passeio de boias realizado no Rio Piracicaba no último domingo (25) relataram sintomas como febre, diarreia e vômitos após o evento. Os relatos levantam questionamentos sobre a qualidade da água do rio e possíveis riscos à saúde associados ao contato direto com o manancial.

Segundo dados da CETESB, a qualidade da água do Rio Piracicaba é geralmente classificada como regular a ruim, apresentando altos níveis de poluição orgânica, coliformes fecais e baixa oxigenação. Estudos indicam que a maior parte do rio não é adequada para o consumo humano direto e tem vida aquática comprometida, com tratamento de esgoto deficitário nas cidades.

Dados divulgados anteriormente em um estudo apontou níveis elevados de coliformes fecais na bacia do Rio Piracicaba. A análise foi realizada a partir de amostras coletadas na primeira semana de dezembro de 2024, em 20 córregos da cidade e em dois pontos do Rio Piracicaba. De acordo com o levantamento, os índices de coliformes fecais chegaram a ser até 24 vezes superiores ao limite permitido pela legislação ambiental em alguns locais analisados.

O que são Coliformes fecais

Coliformes fecais são um grupo de bactérias presentes no trato intestinal de seres humanos e animais de sangue quente. A presença desses microrganismos na água é um indicativo de contaminação fecal, geralmente associada ao lançamento de esgoto sem tratamento adequado. Esse tipo de contaminação representa um risco potencial à saúde humana, especialmente em atividades que envolvem contato direto com a água, como banho, esportes aquáticos e lazer.

Efeitos da água contamidada